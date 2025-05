Lazio Lecce, le novità sui giocatori biancocelesti in vista dell’ultima partita di questo campionato: le ultime

Lazio Lecce, i capitolini si stanno preparando per chiudere questa stagione contro i pugliesi: ecco le ultime sulla squadra

Quest’oggi Marco Baroni ha disposto una seduta mattutina per prepararsi al meglio alla sfida di Serie A Lazio Lecce. Le due squadre vivono momenti di classifica opposti e i biancocelesti vogliono ottenere gli ultimi punti per provare a tener vivo il sogno Champions.

Dei problemi per l’ex allenatore del Verona deriveranno dalle assenze di Patric e Lazzari. Il primo, infatti, sarà assente per un’operazione alla caviglia mentre il secondo ha accusato un problema muscolare prima della sfida pirotecnica a San Siro contro l’Inter e ha terminato anzitempo la sua annata.

Rimangono da monitorare le condizioni di Pellegrini il quale non si è mai allenato nella scorsa settimana, complice anche la squalifica che l’ha tenuto fuori dal match di San Siro. Per quanto riguarda invece Nuno Tavares e Pedro, entrambi gestiti in quanto il tecnico non vuole rischiare altri problemi e potrebbero tornare in campo insieme (probabilmente) a Romagnoli, Gila e Marusic per completare il quartetto di fronte a Mandas. A centrocampo sarà schierata con tutta probabilità la coppia Guendouzi Rovella. Sulla trequarti, invece, rientrerà Zaccagni posizionato dietro al Taty Castellanos, possibile anche l’utilizzo di Dia e di uno tra Isaksen e Pedro.