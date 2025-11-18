Lazio Lecce, Di Francesco recupera pedine importanti in vista del match: Sottil pronto a partire titolare! Le ultime sull’avversaria biancoceleste

Lazio Lecce, ritorni importanti e scelte tattiche per la sfida contro i biancocelesti: Di Francesco punta su Sottil e Berisha. Le ultime

La sosta internazionale ha interrotto lo slancio del Lecce, che dopo un avvio incerto sembrava aver trovato una maggiore continuità di rendimento. Tuttavia, questa pausa ha permesso a mister Di Francesco di recuperare elementi preziosi, riportando in gruppo Pierret e Perez. L’infermeria ora vede il solo Jean come paziente fisso. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, verranno valutate le condizioni di Banda, che dopo la gara con il Verona aveva svolto lavoro differenziato a causa di una lombosciatalgia.

Secondo il Corriere dello Sport, per il ruolo di esterno sinistro d’attacco, c’è sempre più concretezza sull’ipotesi di un pieno recupero e di un impiego dal primo minuto per Sottil. Il giocatore si era fermato per infortunio dopo la trasferta di Parma, dove aveva segnato il gol della vittoria, ed era riapparso in campo solo per venti minuti un mese dopo, contro l’Hellas. Di Francesco, la scorsa settimana, aveva parlato di un minutaggio ancora da completare, ma considerando la pausa di questa settimana, Sottil potrebbe essere schierato titolare contro la Lazio, garantendo maggiore continuità all’azione del tridente a supporto della punta centrale.

A centrocampo, la conferma di Berisha nel ruolo di regista è ormai acquisita, mentre persiste il dubbio sull’altro esterno offensivo, con Morente e Pierotti in ballottaggio per una maglia. Per quanto riguarda la punta avanzata, la scelta potrebbe ancora ricadere su Stulic, nell’abituale staffetta con Camarda. Questo a meno che l’allenatore non decida di schierare dall’inizio l’attaccante della Under 21, dando fiducia al giovane talento fin dal fischio d’inizio.

In difesa e a centrocampo, non dovrebbero esserci novità significative, con la conferma del quartetto arretrato composto da Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar e Gallo. Più avanti, la mediana sarà presidiata da Ramadani e Coulibaly, quest’ultimo autore del gol della vittoria giallorossa l’anno scorso all’Olimpico. La speranza è che questi recuperi e le scelte tattiche di Di Francesco possano ridare al Lecce quella spinta necessaria per affrontare al meglio la sfida contro la Lazio e ritrovare la strada di un rendimento costante in campionato.

