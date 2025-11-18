 Lazio Lecce, Sarri riabbraccia Nuno Tavares e Dele-Bashiru
Lazio Lecce, due rientri in casa biancoceleste! Sarri riabbraccia Nuno Tavares e Dele-Bashiru per la sfida contro i salentini, ma resta un nodo da sciogliere

Tavares
Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio Serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Nuno Tavares

Lazio Lecce, due rientri in casa biancoceleste! Buone notizie sui recuperi: Tavares e Dele-Bashiru sono pronti per i match contro i salentini

In casa Lazio arrivano finalmente buone notizie sul fronte dei recuperi. Nuno Tavares e Dele-Bashiru sono tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo e dovrebbero essere a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida di domenica Lazio Lecce.

Tavares: ritorno a pieno regime dopo il problema fisico

Nuno Tavares, che aveva accusato un infortunio nelle scorse settimane, ha completato il suo recupero e si è unito nuovamente alla squadra. Con la sua capacità di coprire più ruoli sulla fascia, Tavares rappresenta un rinforzo importante per la Lazio. La sua velocità e spinta sulla corsia potrebbero essere decisive nelle prossime partite.

Dele-Bashiru: attesa per il reintegro ufficiale

Anche Dele-Bashiru, che ha avuto problemi fisici in precedenza, è pronto a rientrare. L’unica cosa che manca per il suo ritorno ufficiale è il reintegro nella lista dei convocati, ma l’obiettivo è che sia disponibile per il match contro il Lecce. Sarri ha bisogno di tutte le opzioni a disposizione, e il ritorno di Dele-Bashiru potrebbe dare al centrocampo biancoceleste più energia e versatilità.

