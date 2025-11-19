Lazio Lecce, Agostinelli analizza la situazione biancoceleste in vista del match: «Ecco cosa vorrei vedere in questa partita. Mercato? A gennaio possibile qualche cessione»

Lazio Lecce, Agostinelli analizza la situazione biancoceleste in vista del match a Radiosei tra difficoltà individuali e ipotesi di mercato

In un’intervista a Radiosei, Andrea Agostinelli ha analizzato la situazione della Lazio in vista del match contro il Lecce, esprimendo la sua opinione sulle scelte tattiche di Maurizio Sarri e sui possibili movimenti di mercato a gennaio.

L’ex allenatore ha parlato dei giocatori che potrebbero partire, delle alternative in attacco e delle difficoltà che Tavares sta vivendo nel ritrovare il suo rendimento.

SULLA PARTITA CONTRO IL LECCE – «Contro il Lecce da parte della Lazio vorrei vedere la conferma dei segni di risveglio che abbiamo visto prima della sosta, almeno fino alla sconfitta con l’Inter».

SU NOSLIN E DIA IN ATTACCO – «Senza Castellanos, non credo che Sarri ripartirà da Noslin. E’ stato chiaro rispetto al suo parere sul ragazzo, lo vede solo negli ultimi minuti di gioco. Penso giocherà Dia dall’inizio ancora una volta».

SULLA SITUAZIONE DI DELE-BASHIRU E ALTRI CEDIBILI – «Penso che il nigeriano, con Noslin e Belahyane, faccia parte della lista dei cedibili di Sarri. Sono giocatori sul mercato a tutti gli effetti».

SUL RUOLO DI TAVARES – «La coppia Lazzari-Marusic ora è buona, forse la migliore. Mi sembra che sull’out sinistro, il montenegrino sia ancora più attento alla fase difensiva. Detto questo, se Tavares sta bene onestamente non ci rinuncio mai».

SULLE DIFFICOLTÀ DI TAVARES – «Per il momento, Sarri non ha avuto grandi risposte dal portoghese. Oltre alle difficoltà difensive è subentrata in lui un’incapacità a fare bene in fase offensiva».