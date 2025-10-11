Lazio, Lazzari recuperato con l’Atalanta: ma lui non si accontenta e spera che… Le ultime sulle condizioni dell’esterno biancoceleste

L’infortunio è finalmente un ricordo. Per Manuel Lazzari la sosta per le nazionali arriva nel momento perfetto per chiudere un capitolo complicato e candidarsi con forza a un ruolo da protagonista nella Lazio. L’esterno biancoceleste ha superato la lesione di primo grado al polpaccio che lo aveva tormentato e ora la sua esclusione dall’undici titolare dipenderà unicamente da scelte tecnico-tattiche di Maurizio Sarri, non più da precarie condizioni fisiche.

La prossima, delicata trasferta contro l’Atalanta a Bergamo è già all’orizzonte e, paradossalmente, la situazione di emergenza nel reparto terzini potrebbe favorire proprio il rilancio dell’ex SPAL. In questi giorni, il centro sportivo di Formello è a ranghi ridotti: Marusic e Pellegrini sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni e devono smaltire i loro problemi, mentre Hysaj e Tavares sono partiti per rispondere alle convocazioni delle loro nazionali. A conti fatti, Lazzari è praticamente l’unico terzino di ruolo ad allenarsi regolarmente agli ordini del tecnico, un vantaggio non da poco per mettere minuti nelle gambe e dimostrare di essere pronto.

Per Lazzari, si tratterebbe di una vera e propria ripartenza dopo un avvio di stagione difficile. Schierato titolare all’esordio a Como, era stato una delle vittime del disastroso atteggiamento collettivo di quella giornata, pagando con la panchina già nella partita successiva contro il Verona. Proprio quando sembrava potesse ritrovare il suo spazio, è arrivato il guaio muscolare durante la pausa di settembre, che lo ha costretto a saltare le sfide contro Sassuolo, Roma e Genoa. Il suo rientro è avvenuto con un brevissimo cameo contro il Torino, appena un minuto all’89’, a testimonianza di una condizione ancora da ritrovare.

Ora, però, la musica è cambiata. Lazzari punta alla maglia da titolare contro l’Atalanta e ha anche un precedente positivo a cui aggrapparsi: nella scorsa stagione, il 6 aprile, giocò dal primo minuto proprio a Bergamo, venendo preferito a Marusic e ripagando la fiducia di Sarri con un’ottima prestazione. Nonostante questo, ogni decisione rimarrà un rebus fino a ridosso del match, quando il tecnico avrà il quadro completo dei giocatori a disposizione. Nel frattempo, Lazzari ha un’intera settimana per convincere l’allenatore e far valere, con forza, la propria candidatura.