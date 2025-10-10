Lazio, Sarri può sorridere: quel giocatore è pronto a ritornare per la sfida contro l'Atalanta - Lazio News 24

Lazio, finalmente il ritorno di Vecino: Sarri ritrova un tassello fondamentale a centrocampo

Buone notizie per la Lazio: Matías Vecino è pronto a rientrare in gruppo dopo un lungo stop. Dopo settimane di attesa e lavoro personalizzato, il centrocampista uruguaiano è vicino al recupero completo, e il suo ritorno rappresenta una svolta importante per lo scacchiere di Maurizio Sarri, che potrà finalmente contare su una pedina preziosa per il centrocampo biancoceleste.

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il rientro di Vecino sarà graduale. L’inserimento negli allenamenti collettivi è previsto tra venerdì e sabato, in modo da permettere allo staff tecnico di valutarne la condizione fisica senza forzare i tempi. L’obiettivo è inserirlo in gruppo in modo stabile dalla prossima settimana, così da poterlo avere tra i convocati già per la delicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

Il ritorno di Vecino è particolarmente atteso in casa Lazio non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per l’equilibrio tattico che può dare alla squadra. Con l’uruguaiano disponibile, Sarri potrebbe finalmente tornare a schierare un centrocampo a tre, opzione tattica che è stata limitata proprio a causa delle assenze. Finora, infatti, l’allenatore ha dovuto fare i conti con un reparto spesso decimato dagli infortuni, costringendolo a soluzioni d’emergenza e a una rotazione forzata.

Vecino non scende in campo dallo scorso agosto, e la Lazio ha sentito la sua mancanza in diverse fasi della stagione. La sua capacità di inserimento, la fisicità e l’esperienza internazionale lo rendono un elemento importante anche per il futuro immediato del club, soprattutto in un momento in cui la squadra cerca continuità nei risultati.

Il suo rientro potrebbe anche influenzare le scelte in vista del calciomercato di gennaio, considerando che la Lazio potrebbe riconsiderare eventuali investimenti a centrocampo in base alle condizioni fisiche dei propri giocatori. Con Vecino di nuovo in piena forma, le priorità di mercato potrebbero spostarsi su altri reparti.

Intanto, a Formello si respira un cauto ottimismo. La Lazio, che ha bisogno di punti pesanti per risalire la classifica, può finalmente riabbracciare uno dei suoi uomini chiave. E Sarri, con Vecino di nuovo disponibile, avrà più armi per affrontare il girone di ritorno con ambizione e maggiore equilibrio.