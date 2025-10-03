Lazio, Lazzari migliora ancora: cosa filtra verso il Torino. Le condizioni del terzino verso il delicato match casalingo contro i granata

Un piccolo, grande spiraglio di luce in fondo al tunnel. In una settimana dominata dall’emergenza sulle fasce, la Lazio si aggrappa alla speranza di un recupero lampo di Manuel Lazzari. Il terzino, fermo da inizio settembre per una lesione al soleo, sta bruciando le tappe e potrebbe clamorosamente strappare una convocazione per la partita di domani contro il Torino.

I progressi del classe 1994 sono stati evidenti nell’allenamento di ieri: Lazzari ha svolto quasi l’intera seduta con il resto del gruppo, saltando a scopo precauzionale solo la partitella finale. Un segnale importantissimo, che apre a uno scenario impensabile fino a pochi giorni fa. Sebbene il suo impiego in partita resti un’ipotesi remota, dato il lungo stop e la necessità di non correre rischi, la sua sola presenza in panchina assumerebbe un valore strategico enorme per Maurizio Sarri.

Con Marušić e Pellegrini ai box, infatti, il tecnico sarà costretto a schierare dal primo minuto la coppia formata da Elseid Hysaj e Nuno Tavares. Due scelte obbligate, che lascerebbero la squadra priva di alternative di ruolo nel corso della partita. Avere a disposizione un giocatore come Lazzari, anche solo per uno spezzone di gara nel finale, rappresenterebbe un lusso insperato in questo momento.

La decisione definitiva verrà presa solo dopo la rifinitura di oggi. Sarri e lo staff medico valuteranno con la massima attenzione le sue condizioni, ma la determinazione del giocatore a tornare il prima possibile è un segnale di grande attaccamento. In un momento di difficoltà totale, il suo recupero, anche se parziale, sarebbe un’iniezione di fiducia fondamentale per tutta la squadra.