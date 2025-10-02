 Lazio, Lazzari cerca il recupero lampo: ecco quando il provino decisivo
Lazio, Lazzari cerca il recupero lampo: ecco quando il provino decisivo

Calciomercato Lazio, Mandas e il suo futuro tra gennaio e (forse) un'altra squadra. Il punto

Calciomercato Lazio, Fares saluterà tutti a gennaio? La situazione attuale

Lazio, Cataldi mette Nesta nel mirino: assalto a un record speciale

Baroni ci è cascato di nuovo: effetto Lazio. Inizio scoppiettante ma ora il Torino è in crisi

3 ore ago

Lazzari
As Roma 06/10/2024 - campionato di calcio serie A / Lazio-Empoli / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Manuel Lazzari

Lazio, Lazzari cerca il recupero lampo: ecco quando il provino decisivo. L’esterno biancoceleste vuole esserci con il Torino

Ci prova, contro ogni previsione. Manuel Lazzari tenta un altro dei suoi recuperi lampo per provare a mettersi a disposizione di Maurizio Sarri in un momento di emergenza totale. Fermo da inizio settembre per una lesione al soleo rimediata durante la sosta per le nazionali, il terzino della Lazio sta bruciando le tappe e potrebbe clamorosamente rientrare tra i convocati per la sfida di sabato contro il Torino.

Il suo programma iniziale prevedeva un rientro graduale, con l’obiettivo di tornare a disposizione per la partita contro l’Atalanta, dopo la sosta di ottobre. Ma Lazzari, non nuovo a recuperi record, ha sorpreso tutti, tornando a lavorare in campo a Formello con largo anticipo. Oggi, nel penultimo allenamento della settimana, si sottoporrà a un provino decisivo: Sarri e lo staff medico valuteranno la sua reazione ai carichi di lavoro per capire se un suo inserimento nella lista dei convocati sia un’ipotesi percorribile.

Le speranze, va detto, restano minime. La prudenza in questi casi è d’obbligo e nessuno vuole rischiare una ricaduta che comprometterebbe il giocatore per un periodo ancora più lungo. Tuttavia, la situazione di emergenza sulle fasce difensive è drammatica. Con Marušić e Pellegrini entrambi infortunatisi a Genova e in forte dubbio per sabato, il recupero di Lazzari, anche solo per la panchina, diventerebbe cruciale.

Sarebbe un’opzione in più per un reparto ridotto all’osso. Per questo, nonostante le scarse probabilità, la Lazio incrocia le dita. La decisione finale arriverà solo dopo il test di oggi, ma la sola possibilità di riavere a disposizione la sua freccia sulla fascia è una piccola, grande iniezione di speranza.

