Connect with us

Hanno Detto

Guendouzi a Dazn: «Abbiamo cambiato modo di giocare. Dobbiamo giocare come contro l'Atalanta»

Hanno Detto

Sarri a Dazn: «Incontro con Fabiani e Lotito normalissimo, ho un buon rapporto con entrambi. Grande partita di Isaksen stasera, su Basic…»

Hanno Detto

Lotito a Dazn prima di Lazio-Juventus: «Critica giusta se costruttiva. Serve unità tra squadra, società e tifosi. Solo insieme possiamo rialzarci»

Hanno Detto

Giannichedda in vista di Lazio Juventus: «Il ricordo più bello con la maglia della Lazio? Ce ne sono tanti, ma posso citare questo qui»

Hanno Detto

Cairo post Torino Genoa: «Bene la vittoria! Si è intrapresa la strada giusta già da qualche settimana. Peccato che contro la Lazio sia successo questo» - VIDEO

Hanno Detto

Guendouzi a Dazn: «Abbiamo cambiato modo di giocare. Dobbiamo giocare come contro l’Atalanta»

Lazio news 24

Published

4 ore ago

on

By

Guendouzi
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Matteo Guendouzi

Guendouzi a Dazn, le parole del centrocampista: «Abbiamo cambiato modo di giocare. Dobbiamo giocare come contro l’Atalanta»

Matteo Guendouzi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN alla vigilia del match contro la Juventus, analizzando il cambiamento tattico che sta caratterizzando la Lazio di Maurizio Sarri e il nuovo approccio della squadra.

Sul cambiamento del gioco – «Sì, abbiamo cambiato modo di giocare, ma per me se giochiamo come abbiamo fatto nel primo tempo contro l’Atalanta possiamo fare qualcosa di bello. Dobbiamo giocare tutti insieme, attaccare tutti insieme e difendere tutti insieme».

Guendouzi ha confermato il cambiamento tattico che la Lazio sta cercando di attuare, mettendo in evidenza che l’obiettivo è quello di giocare in maniera più fluida e collettiva. Il centrocampista ha sottolineato come il primo tempo contro l’Atalanta sia stato un buon esempio di questo nuovo approccio, mostrando fiducia nelle potenzialità della squadra se continuerà a seguire questa strada.

Poi enfatizzato l’importanza della coesione di squadra. Il centrocampista ha ribadito che il successo della Lazio dipenderà dalla capacità di attaccare e difendere come un collettivo, piuttosto che in maniera individuale. Questo approccio collettivo, secondo Guendouzi, sarà fondamentale per affrontare al meglio le sfide difficili, come quella contro la Juventus.

Con queste parole, Guendouzi ha confermato il desiderio di riscatto e la volontà di vedere la Lazio finalmente esprimere al massimo il proprio potenziale, anche contro avversari di livello come la Juventus.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.