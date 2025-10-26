Guendouzi a Dazn: «Abbiamo cambiato modo di giocare. Dobbiamo giocare come contro l’Atalanta»

Guendouzi a Dazn, le parole del centrocampista: «Abbiamo cambiato modo di giocare. Dobbiamo giocare come contro l’Atalanta»

Matteo Guendouzi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN alla vigilia del match contro la Juventus, analizzando il cambiamento tattico che sta caratterizzando la Lazio di Maurizio Sarri e il nuovo approccio della squadra.

Sul cambiamento del gioco – «Sì, abbiamo cambiato modo di giocare, ma per me se giochiamo come abbiamo fatto nel primo tempo contro l’Atalanta possiamo fare qualcosa di bello. Dobbiamo giocare tutti insieme, attaccare tutti insieme e difendere tutti insieme».

Guendouzi ha confermato il cambiamento tattico che la Lazio sta cercando di attuare, mettendo in evidenza che l’obiettivo è quello di giocare in maniera più fluida e collettiva. Il centrocampista ha sottolineato come il primo tempo contro l’Atalanta sia stato un buon esempio di questo nuovo approccio, mostrando fiducia nelle potenzialità della squadra se continuerà a seguire questa strada.

Poi enfatizzato l’importanza della coesione di squadra. Il centrocampista ha ribadito che il successo della Lazio dipenderà dalla capacità di attaccare e difendere come un collettivo, piuttosto che in maniera individuale. Questo approccio collettivo, secondo Guendouzi, sarà fondamentale per affrontare al meglio le sfide difficili, come quella contro la Juventus.

Con queste parole, Guendouzi ha confermato il desiderio di riscatto e la volontà di vedere la Lazio finalmente esprimere al massimo il proprio potenziale, anche contro avversari di livello come la Juventus.