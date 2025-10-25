Lazio Juve, biancocelesti in emergenza. Colpa della preparazione? La risposta di Sarri ammutolisce tutti: «Si può fare il punto anche tutti i giorni, ecco quali sono i motivi»

Lazio Juve, biancocelesti in emergenza. Colpa della preparazione? La risposta di Sarri ammutolisce tutti in conferenza stampa

Alla vigilia della sfida contro la Juventus, Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa, affrontando vari temi legati alla situazione della Lazio. In particolare, il tecnico ha commentato l’emergenza infortuni, che sta pesando sulla squadra biancoceleste fin dall’inizio della stagione.

Sulla preparazione e sugli infortuni – «Si può fare il punto anche tutti i giorni, i giornalisti spesso vanno per luoghi comuni, è difficile che gli infortuni siano colpa della preparazione. Oggi nel 2025 la preparazione non la sbaglia più nessuno. C’è l’alimentazione, la prevenzione, la fisioterapia, ci sono mille fattori».

Sugli infortuni specifici – «Gigot ha fatto un allenamento. Marusic gli salta l’aderenza alla vecchia cicatrice. Patric viene da un’operazione. Pellegrini è traumatico, Rovella è una problematica di 3 anni fa, irrisolta. Vecino è la stessa storia dell’anno scorso. Lazzari da quando lo conosco ha sempre problemi al soleo, Zaccagni viene da un’operazione, Isaksen da una malattia. Dele-Bashiru è colpa nostra, di tutto l’ambiente. Era tornato dalla Nazionale male e l’abbiamo forzato. Il derby non ha pagato».

La sua situazione, insieme a quella di Castellanos e Cancellieri, lascia un certo rammarico al tecnico: «L’amaro in bocca ce lo lascia Castellanos perché ci dava buone sensazioni. Cancellieri aveva qualche valore fuori regola, ma i risultati del giovedì ci sono arrivati il lunedì e pure quelli di Isaksen erano preoccupanti».

Sul bilancio degli infortuni – Infine, Sarri ha voluto fare una riflessione sui 13 infortuni che hanno colpito la squadra finora: «Di 13 infortuni ne ho scartati 10, collegati ad altre cose. Dele l’abbiamo pagato noi».

