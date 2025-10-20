Infortunio Cancellieri, Lazio in attesa: quante partite potrebbe saltare

Infortunio Cancellieri: ansia e stop per l’attaccante, attesi gli esami strumentali. Le condizioni del giocatore dopo l’infortunio.

Altro match e nuovo problema fisico per la squadra: questa volta a fermarsi è Matteo Cancellieri, costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio al flessore della coscia sinistra. L’infortunio dell’attaccante è arrivato improvvisamente, durante il primo tempo, quando l’attaccante ha avvertito un fastidio muscolare che lo ha spinto a chiedere il cambio per precauzione. «Ho sentito un po’ pizzicare», ha dichiarato il giocatore uscendo dal terreno di gioco, lasciando intendere che qualcosa non andava già dai primi minuti di gara.

Dopo l’intervallo, Cancellieri è tornato in panchina zoppicando, con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra e accompagnato dallo staff medico. Le immagini hanno subito fatto temere un nuovo stop per il giovane esterno, che in questa stagione aveva finalmente trovato continuità di rendimento e spazio da titolare. L’attaccante appariva visibilmente deluso per l’accaduto, consapevole che l’ennesima pausa forzata potrebbe interrompere il suo momento positivo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le prime valutazioni parlano di un problema muscolare al flessore, con tempi di recupero stimati intorno ai venti giorni. Tuttavia, la diagnosi definitiva sull’infortunio di Cancellieri arriverà solo dopo gli esami strumentali che verranno effettuati nei prossimi giorni. Lo staff medico preferisce mantenere la massima cautela, evitando di forzare i tempi di recupero per scongiurare ricadute.

L’auspicio è che l’attaccante si sia fermato in tempo e che il fastidio si riveli meno grave del previsto. In caso contrario, il tecnico dovrà rivedere le proprie scelte offensive, considerando anche gli altri acciacchi presenti nel reparto avanzato. La possibile assenza di Cancellieri per le prossime tre settimane rappresenterebbe un problema non da poco, soprattutto in un momento della stagione in cui le partite si susseguono a ritmo serrato.

L’infortunio di Cancellieri riaccende inoltre il dibattito sulla condizione fisica dei giocatori, messi sotto pressione da un calendario sempre più intenso. L’attaccante, che si era distinto per energia e corsa nelle ultime uscite, dovrà ora concentrarsi sul recupero, con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile.

Lo staff medico e tecnico monitoreranno costantemente la situazione: solo dopo gli esami si potrà capire se per Cancellieri si tratterà di un semplice stop precauzionale o di un'assenza più lunga.


