Lazio, da Jony a Vavro: adesso è il momento dei gregari

Lazio, saranno importantissimi i gregari alla ripresa: mister Inzaghi si affiderà a loro per far rifiatare la squadra

Il campionato è alle porte e mai come in questi mesi che verranno sarà importantissimo saper gestire la rosa che si ha a disposizione. Le gare saranno molte e si giocherà ogni tre giorni, per questo i ricambi saranno fondamentali per ruotare le presenze.

Come riporta Il Messaggero anche chi ha avuto meno spazio in questa stagione ha ora la grandissima occasione di farsi avanti. In casa Lazio perciò spazio a Jony, Vavro, Cataldi e Parolo.