Lazio, Isaksen pronto al rientro: l’obiettivo è questa partita delicata. Imminente il rientro in gruppo del danese che sfrutterà la sosta nazionali

Buone notizie per Maurizio Sarri e per la Lazio: il calvario di Gustav Isaksen è finalmente terminato e il suo rientro in gruppo è ormai imminente. Il countdown sta per scadere, con l’attaccante danese atteso a Formello tra giovedì e venerdì per riprendere gli allenamenti con i compagni. La sosta per le nazionali arriva come una vera e propria benedizione per lui, offrendogli il tempo necessario per recuperare la forma dopo un avvio di stagione travagliato.

Una corsa contro il tempo

La preparazione estiva di Isaksen era stata bruscamente interrotta dalla mononucleosi dopo appena quattro allenamenti. Un virus insidioso, ora completamente smaltito, che lo ha costretto a ripartire da zero dal punto di vista atletico rispetto al resto della squadra. Come riporta il Corriere dello Sport, l’esterno danese ha ora a disposizione due settimane cruciali per ritrovare la condizione e mettersi a disposizione di Sarri. L’obiettivo è chiaro: strappare una convocazione, almeno per la panchina, in vista della delicata trasferta contro il Sassuolo, in programma domenica 14 settembre.

Lavoro a Formello a ranghi ridotti

Mentre Isaksen si prepara al rientro, Sarri gestirà il lavoro a Formello con un organico ridotto. Dopo due giorni di riposo, la squadra riprenderà ad allenarsi domani pomeriggio. Sono ben sette i giocatori impegnati con le rispettive nazionali: Rovella, Zaccagni, Dele-Bashiru, Mandas, Marusic, Dia e Hysaj. Questa pausa sarà un’occasione preziosa per il “Comandante” per gestire le energie dei presenti, recuperare gli acciaccati e lavorare su aspetti tattici specifici. Il programma prevede una doppia seduta martedì prossimo, a testimonianza dell’intensità del lavoro. Oltre al danese, Sarri si prepara a ritrovare a pieno regime anche Matías Vecino, svuotando così un’infermeria che si era riempita nelle scorse settimane e aumentando le opzioni a sua disposizione per i prossimi impegni.