Lazio, Isaksen: «Il mio sogno è partecipare con la Danimarca a una fase finale di una competizione internazionale. La Lazio...»

Isaksen: «Il mio sogno è di partecipare con la Danimarca a una fase finale di una competizione internazionale. Con la Lazio…». Le parole

Dopo il lungo stop imposto dalla mononucleosi, Gustav Isaksen è pronto a tornare protagonista. L’attaccante danese della Lazio, classe 2001, ha raccontato a sport.tv2.dk i mesi complicati trascorsi in isolamento, un periodo che lo ha costretto a saltare l’intera preparazione estiva con i biancocelesti.

Un ostacolo pesante per un giocatore arrivato a Roma con grandi aspettative, ma che ora sembra finalmente alle spalle. Durante la sosta per le Nazionali, infatti, Isaksen tornerà a indossare la maglia della Danimarca, segnando così il suo vero rientro in campo dopo settimane di difficoltà e sacrifici.

RIENTRO IN CAMPO – «È stato un conto alla rovescia, perché vedevo che la stagione si avvicinava e le amichevoli venivano giocate senza di me. Si pensano tante cose quando si sta a casa da soli a guardare. Alcuni giorni mi mettevo sul balcone e salutavo Provstgaard, che ogni tanto si avvicinava per parlare con me. Tornare a giocare è stato bello. Il mio sogno è quello di partecipare con la Danimarca a una fase finale di una competizione internazionale, mi ha fatto male vedere le prime due partite di qualificazione ai Mondiali che si avvicinavano sempre di piùLa Lazio a settembre ha pensato fosse meglio rimanere a Roma durante la sosta e sfruttare il tempo per recuperare e lavorare dal punto di vista tattico. È stato il club a dirmi cosa fare, non potevo fare molto anche se volevo tornare prima a giocare con la Danimarca. Ovviamente con la Lazio in queste partite avrei voluto giocare di più: adesso mi sento in forma, negli ultimi giorni ho fatto tutto il possibile per tornare al meglio. Non vedo l’ora di tornare in Nazionale»

