Isaksen Lazio, il danese la spina nel fianco della Juventus: Tudor costretto ad una mossa a sorpresa per contenerlo

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Isaksen
Isaksen

Isaksen Lazio, l’esterno offensivo è stata l’arma in più insieme a Basic nel finale di primo tempo. E Tudor lo ha messo in grossa difficoltà.

L’emergenza ha portato alla Lazio a dover trovare delle soluzioni differenti e gli apporti di Basic e Isaksen sono sicuramente fondamentali. Il danese è riuscito in poco tempo a ritornare ai livelli della scorsa stagione.

Anche contro la Juventus, soprattutto nel primo tempo, è stato l’uomo in più tanto che Tudor è stato costretto ad intervenire spostando Cambiaso centrale e McKennie sulla fascia viste le difficoltà a contenerlo.

Isaksen si candida, dunque, a diventare un uomo in più della Lazio e la speranza di Sarri è che possa ritornare decisivo anche in zona gol.

