Lazio, parla Bazzani: «Il mercato bloccato non deve diventare un alibi. Mi aspetto una Lazio che punti a un posto in Europa. In attacco...»

Lazio, Bazzani: «Il mercato bloccato non deve diventare un alibi. Mi aspetto una Lazio che punti all’Europa. In attacco…». Le parole

L’ex attaccante della Lazio, Fabio Bazzani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Laziale, per parlare del percorso pre-stagionale dei biancocelesti, a margine della tournée in Turchia. Il commentatore di Dazn ha parlato in generale sulla squadra biancoceleste, prima di toccare l’argomento dei singoli.

PAROLE – «Si vede una squadra che cerca l’ordine in fase difensiva. Il mercato bloccato non deve diventare un alibi. Con l’allenatore nuove si trovano nuove risorse. Mi aspetto una Lazio che punti a un posto in Europa. Se Sarri sta prendendo qualcosa da Baroni? Quando arrivi in un posto dove le cose hanno funzionato non è saggio. Poi è normale che Sarri porti le sue convinzioni, soprattutto in fase difensiva. Da Baroni ha preso la verticalità perché ha meno palleggiatori e più incursori».

CENTROCAMPO – «Dele-Bashiru istruito deve interpretare il ruolo di mezzala sulle richieste di Sarri. Credo ci si possa lavorare bene, ha delle qualità. Cataldi e Rovella interpretano il ruolo in maniera diversa. Il rientro di Cataldi è importante e Sarri si ritrova in casa un giocatore che conosce e che ha fatto molto bene».

ATTACCO – «Ben venga la competizione in attacco. Dia e Castellanos si alterneranno. Dia dà più profondità, Castellanos è più un giocatore di raccordo e che sa giocare a calcio. Deve diventare più efficace in zona gol. Sono entrambi soluzioni buone. Non sarà mai un bomber di razza, perché gli piace anche avere il pallone nei piedi. Ma deve trovare la doppia cifra e non bastano le prodezze balistiche».