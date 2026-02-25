Lazio, campionato privo di soddisfazioni. Non accadeva da sedici anni: l’analisi

Lazio, continua a far discutere il rendimento dei biancocelesti. Una parentesi negativa che si ripresenta dopo tanto tempo: il punto

La Lazio di Maurizio Sarri sta vivendo una delle stagioni più difficili degli ultimi anni, come evidenziato dai dati che emergono da Il Corriere dello Sport. Dopo 26 giornate, la squadra biancoceleste si trova a 34 punti, al decimo posto in classifica, con un rendimento che preoccupa profondamente l’ambiente.

Lazio, i numeri deludenti e il confronto con il passato

I numeri parlano chiaro: con soli 34 punti dopo 26 partite, la Lazio ha un rendimento ben al di sotto delle aspettative. Se comparato al passato, il dato è ancora più negativo. L’ultimo precedente simile risale alla stagione 2009/2010, quando sotto la guida di Ballardini, i biancocelesti raccolsero solo 26 punti nello stesso numero di giornate, trovandosi al diciassettesimo posto, a un passo dalla zona retrocessione. Sebbene oggi la situazione non sia drammatica come allora, il confronto con quella stagione è impietoso.

Lazio Sarri fuori dall’Europa: un passo indietro

Questa stagione segna un ritorno amaro per Maurizio Sarri e la sua Lazio. La squadra, pur avendo alternato buone prestazioni a momenti di crisi, si trova attualmente fuori dalla zona Europa, un risultato che preoccupa. Con un rendimento che ha visto più di un periodo negativo, la Lazio sembra lontana anni luce dalle prestazioni della stagione scorsa, quando la squadra aveva avuto un andamento decisamente più costante.

Lazio, la media punti sotto la soglia di sicurezza

Storicamente, la Lazio ha sempre mantenuto una media di oltre 40 punti a questo punto della stagione nelle ultime quindici annate. Oggi, però, la squadra di Sarri è sotto quella soglia di sicurezza che, negli ultimi anni, ha garantito il mantenimento della corsa europea. La classifica attuale è un segnale preoccupante che rischia di trovarsi con l’obiettivo Europa sempre più lontano, a meno di un deciso cambio di passo.