Lazio-Insigne, sogno ancora possibile? Ecco le ultime novità sulla situazione dei biancocelesti - Lazio News 24

Lazio, Insigne aspetta la chiamata: sogna il ritorno con Sarri. La situazione attuale

Il nome di Lorenzo Insigne continua a essere accostato alla Lazio, in quella che potrebbe diventare una delle operazioni più affascinanti del prossimo mercato invernale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex capitano del Napoli, attualmente in forza al Toronto FC, è in attesa di un segnale da parte del club biancoceleste. Dopo aver rifiutato le offerte di Parma e Sassuolo, Insigne ha un solo desiderio: lavorare di nuovo con Maurizio Sarri, allenatore con cui ha vissuto la sua migliore stagione in carriera.

Alla base della speranza di Insigne c’è proprio il legame con il tecnico della Lazio, che avrebbe già dato il suo assenso all’operazione. Sarri lo conosce bene, sa come valorizzarlo e sarebbe favorevole a riabbracciarlo a Formello. Tuttavia, la situazione è tutt’altro che definita. Le posizioni del presidente Claudio Lotito e del direttore sportivo Angelo Fabiani sono al momento più fredde, soprattutto per questioni legate all’età, all’ingaggio e alla funzionalità tattica all’interno del progetto Lazio.

Lazio-Insigne: porte socchiuse, non chiuse

Nonostante la prudenza della dirigenza, Insigne non considera la porta chiusa. Anzi, il fantasista partenopeo crede ancora nella possibilità di vestire la maglia della Lazio, convinto che il club possa decidere di puntare su di lui come rinforzo di esperienza e qualità in vista del girone di ritorno.

Per ora, il tempo non gioca a suo favore, ma Lorenzo è disposto ad aspettare fino a gennaio, mantenendosi in forma e pronto a cogliere l’occasione qualora arrivasse la chiamata. Il suo obiettivo è chiaro: tornare protagonista in Serie A e farlo in una piazza ambiziosa come quella della Lazio, dove troverebbe un ambiente competitivo e un tecnico che lo stima profondamente.

Lazio alla finestra: decisione rimandata?

In casa Lazio, la valutazione continua. Il reparto offensivo è al centro delle riflessioni di Sarri e della dirigenza, specialmente in vista della sessione invernale di mercato. L’ipotesi Insigne resta sul tavolo, ma sarà fondamentale capire anche le evoluzioni legate ad altri profili e alla disponibilità economica del club.

Per ora, il sogno è sospeso. Ma se la Lazio dovesse davvero affondare il colpo, il ritorno di Insigne in Serie A potrebbe diventare realtà.