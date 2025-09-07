Lazio, Insigne si trova a Roma con la moglie… Il motivo della presenza nella capitale dell’attaccante in contatto coi biancocelesti

In un’estate di immobilismo forzato, con un mercato bloccato che ha spento sul nascere qualsiasi trattativa, un solo nome ha continuato a risuonare con insistenza a Formello: quello di Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, rimasto svincolato dopo l’esperienza in MLS con la maglia del Toronto, è diventato la suggestione più concreta per la Lazio, alimentata da un desiderio forte e reciproco.

Insigne ha infatti un obiettivo chiaro: tornare a giocare in Serie A, ma non in una squadra qualsiasi. Nelle scorse settimane, sul suo tavolo sono arrivate diverse offerte dal massimo campionato italiano, ma sono state tutte cortesemente respinte. L’attaccante ha le idee chiare e una priorità assoluta: essere allenato di nuovo da Maurizio Sarri. Il rapporto tra i due, nato e fiorito a Napoli, è rimasto solidissimo. I contatti tra il tecnico e il suo ex pupillo sono stati costanti, una linea diretta che ha trasformato una semplice idea in un potenziale affare.

Questa volontà condivisa ha portato a incontri concreti tra il presidente Claudio Lotito e l’agente del giocatore, Andrea D’Amico, per esplorare la fattibilità di un’operazione che Insigne accetterebbe di corsa. Il principale, enorme ostacolo, però, resta il blocco del mercato imposto alla Lazio, che al momento impedisce non solo acquisti, ma qualsiasi nuovo tesseramento.

Di fronte a questa impasse, Insigne ha deciso di giocare d’attesa, ma in modo proattivo. Attualmente senza squadra, continua ad allenarsi in solitaria per mantenersi in forma, e ha scelto di farlo proprio a Roma. La sua presenza nella Capitale, confermata da una recente storia su Instagram pubblicata dalla compagna Jenny, è un segnale inequivocabile. In attesa che la Lazio risolva i suoi problemi burocratici e possa finalmente fargli una chiamata, Lorenzo si gode la città, si ambienta e spera che il suo futuro possa essere davvero a tinte biancocelesti.