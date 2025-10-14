Lazio, presentata l’iniziativa Football Medicine 2025: i dettagli. Promossa la quarta edizione di un importante evento medico-scientifico

La S.S. Lazio si conferma ancora una volta un club attento non solo alle dinamiche del campo, ma anche a quelle del tessuto sociale in cui opera. La società biancoceleste ha infatti organizzato e promosso la quarta edizione di un importante evento medico-scientifico, consolidando il suo impegno nel campo della medicina sportiva e, parallelamente, della solidarietà.

Attraverso i propri canali social, il club ha presentato con orgoglio l’iniziativa: «Si è svolta la quarta edizione di ‘Football Medicine 2025 | All Around Knee’, l’evento medico-scientifico organizzato dalla S.S. Lazio, in collaborazione con Balestra Eventi. Il Club ha anche rinnovato l’appuntamento con ‘Health for Children’, iniziativa di prevenzione sanitaria, dedicata ai bambini e ragazzi provenienti da case famiglia e strutture di accoglienza del territorio romano».

Questo appuntamento, intitolato “Football Medicine 2025 | All Around Knee”, rappresenta un momento di alto profilo scientifico, un congresso dedicato all’analisi e al confronto sulle patologie del ginocchio, un tema cruciale per la salute degli atleti. L’evento, realizzato in sinergia con Balestra Eventi, riunisce esperti del settore per discutere le ultime novità e le migliori pratiche mediche.

Tuttavia, il cuore pulsante dell’iniziativa risiede nel suo profondo valore sociale. In concomitanza con il convegno, la Lazio ha infatti rinnovato il progetto “Health for Children”. Questa lodevole iniziativa trasforma le competenze mediche del club in un servizio concreto per la comunità. Grazie a questo programma, la società offre un supporto sanitario tangibile, organizzando percorsi di prevenzione e visite specialistiche gratuite per i bambini e i ragazzi meno fortunati, provenienti dalle case famiglia e dalle diverse strutture di accoglienza presenti sul territorio della capitale. Un gesto che dimostra come lo sport possa e debba essere un veicolo di valori positivi e un motore di inclusione e sostegno per chi è più vulnerabile.

Leggi anche: Felipe Anderson, la rivelazione di Mauricio: «Ecco perché ha preferito il Palmeiras alla Juve. Ricordo che quando era alla Lazio…»