Lazio, l’infortunio di Castellanos spaventa Sarri: le ultime sull’argentino

Lazio, nuovo infortunio: stop per Castellanos, Sarri in ansia per l’attacco. La speranza è che non si tratti nulla di così grave.

Ancora un’altra tegola per la Lazio, che continua a fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni. Settimana dopo settimana, la rosa biancoceleste si assottiglia, costringendo Maurizio Sarri a continue soluzioni d’emergenza. L’ultimo a fermarsi è Valentin Castellanos, attaccante argentino arrivato in estate con grandi aspettative. Il giocatore ha accusato un problema muscolare e, secondo le prime indiscrezioni provenienti da Formello, si teme uno stiramento.

L’entità dell’infortunio non è ancora stata chiarita: saranno gli esami strumentali, previsti nei prossimi giorni, a definire la gravità del problema e i relativi tempi di recupero. Tuttavia, le prime sensazioni non sono positive e in casa Lazio si teme che Castellanos possa essere costretto a uno stop di almeno due settimane. Se le previsioni fossero confermate, l’argentino salterebbe con ogni probabilità le prossime due sfide di campionato, contro Atalanta e Juventus.

Due partite tutt’altro che semplici, che arrivano in un momento delicato per la Lazio, reduce da un andamento altalenante tra campionato e coppe. Le assenze pesano, soprattutto in attacco, dove Sarri si trova a gestire risorse limitate. Castellanos, infatti, rappresentava una valida alternativa a Immobile e, nelle ultime settimane, aveva mostrato segnali di crescita e maggiore confidenza con il gioco della squadra.

Curiosamente, le prossime due avversarie hanno un significato speciale per il “Taty”. Proprio contro l’Atalanta, infatti, l’argentino aveva segnato il suo primo gol in maglia biancoceleste. Contro la Juventus, invece, era stato protagonista in Coppa Italia, realizzando una doppietta che aveva esaltato i tifosi laziali. Un’assenza, dunque, che pesa non solo dal punto di vista numerico ma anche emotivo: Sarri perde un giocatore motivato e in crescita nel momento in cui servirebbe la massima compattezza.

A Formello si respira preoccupazione, ma anche la consapevolezza che la Lazio dovrà stringere i denti e reagire. Il tecnico confida nel recupero dei tanti giocatori fermi ai box e nella capacità del gruppo di superare l’emergenza. Gli esami a cui sarà sottoposto Castellanos nelle prossime ore chiariranno la reale portata dell’infortunio, ma la speranza di tutto l’ambiente biancoceleste è che il suo stop sia più breve del previsto.

Per la Lazio, ancora una volta, la parola d’ordine è resistere. LEGGI ANCHE >>> Serie A Women, la classifica della Lazio dopo due giornate