Infortunio Castellanos, quando il giocatore rientrerà a disposizione di Sarri? Le ultime sulle condizioni dell’attaccante biancoceleste

Infortunio Castellanos: Lazio in crisi senza il suo bomber. Il giocatore, però, dovrebbe rientrare subito dopo la sosta. I dettagli.

L’infortunio di Castellanos continua a pesare come un macigno sull’attacco della Lazio. Da quando il “Taty” è finito ai box, la squadra di Maurizio Sarri ha perso incisività e concretezza sotto porta. La sosta per le nazionali arriva come una vera e propria boccata d’ossigeno, con l’obiettivo principale di recuperare l’attaccante argentino in vista della sfida contro il Lecce. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a Formello si lavora con prudenza ma con fiducia: il peggio sembra ormai alle spalle.

L’infortunio di Castellanos risale al 4 ottobre, durante la partita contro il Torino. Da quel momento, il centravanti ha dovuto fermarsi a causa di una lesione muscolare di secondo grado al retto femorale, un problema serio che ha richiesto tempi di recupero più lunghi del previsto. Dopo oltre un mese di assenza, il suo ritorno è sempre più vicino, anche se lo staff medico non intende affrettare i tempi. L’argentino sta completando un percorso di riatletizzazione graduale, con allenamenti personalizzati in orari differenti rispetto al resto del gruppo.

Nel frattempo, la Lazio ha dovuto fare i conti con una vera e propria crisi offensiva. Nelle cinque partite giocate senza Castellanos, la squadra ha messo a segno soltanto tre reti, firmate da Basic, Isaksen e Zaccagni. Numeri che raccontano una sterilità preoccupante: gli attaccanti centrali, Dia in primis, non sono riusciti a incidere né da titolari né da subentrati. L’assenza del Taty ha tolto profondità e dinamismo all’attacco, due caratteristiche che il croato rappresentava alla perfezione grazie ai suoi movimenti senza palla e alla capacità di aprire spazi per i compagni.

Il piano di recupero prevede ancora una settimana di lavoro individuale, seguita dal rientro graduale in gruppo. Se non ci saranno nuove ricadute, Castellanos potrebbe tornare tra i convocati già alla prossima giornata. La sua presenza, anche solo parziale, sarebbe una notizia fondamentale per Sarri, che conta su di lui per ridare vivacità al reparto offensivo.

L’infortunio di Castellanos ha evidenziato quanto il suo ruolo sia centrale nel progetto tecnico della Lazio. La squadra ha bisogno della sua fisicità, della sua aggressività e della sua capacità di finalizzare. Con il ritorno del Taty, i biancocelesti sperano di ritrovare non solo i gol, ma anche la fiducia smarrita nelle ultime settimane.