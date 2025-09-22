Lazio, centrocampo falcidiato da infortuni e squalifiche: e per Dele-Bashiru si teme… Le ultime sulla mediana in avvicinamento al Genoa

Un vero e proprio bollettino di guerra. Il giorno dopo il derby perso, la Lazio si lecca le ferite e fa la conta di una situazione che, in vista della trasferta di Genova, assume i contorni dell’emergenza totale. Se il risultato è amaro, le conseguenze sul campo sono ancora più pesanti: il centrocampo di Maurizio Sarri è stato letteralmente decimato.

La lista degli indisponibili per la sfida di Marassi è drammatica. Ai box ci sono innanzitutto gli squalificati Mohamed Belahyane e Mattéo Guendouzi, entrambi espulsi nel finale infuocato contro la Roma. A loro si aggiunge il nuovo infortunato, Fisayo Dele-Bashiru, uscito dopo appena 12 minuti con una borsa del ghiaccio sul flessore che fa temere uno stiramento. La situazione di Nicolò Rovella è ancora più complessa: il regista non solo salterà il Genoa, ma rischia un’operazione che lo terrebbe lontano dai campi per oltre un mese. Se a questo si somma il perdurare dell’indisponibilità di Matías Vecino, il quadro è completo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Di fatto, l’unico centrocampista di ruolo a disposizione di Sarri è il solo Danilo Cataldi. L’allenatore si trova di fronte a un puzzle di difficilissima soluzione. L’ipotesi di reintegrare in lista Toma Bašić è una necessità, ma potrebbe non bastare. Con due soli uomini di reparto disponibili, insistere con il canonico 4-3-3 appare un’impresa impossibile.

Sarri è dunque chiamato a “inventarsi” letteralmente una formazione. Le opzioni sul tavolo sono poche e tutte radicali: un cambio di modulo, magari verso un 4-4-2 o un 4-2-3-1, oppure l’adattamento in mediana di giocatori con altre caratteristiche. La Lazio è in piena emergenza: la sfida contro il Genoa, ora, non è più solo una questione di riscatto, ma di pura sopravvivenza.