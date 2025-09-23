Lazio, le ultime dall’infermeria: le sensazioni su Dele-Bashiru e Rovella. Quando fanno gli esami i due giocatori infortunatisi nel derby

Codice rosso a centrocampo. In casa Lazio è scattata l’emergenza più totale in vista della cruciale trasferta di lunedì contro il Genoa. Maurizio Sarri si ritrova a fronteggiare una situazione senza precedenti: della sua intera batteria di centrocampisti, l’unico giocatore di ruolo pienamente disponibile è il solo Danilo Cataldi.

Il bollettino da Formello è un vero e proprio disastro. Alle squalifiche di Belahyane e Guendouzi, espulsi nel derby, si somma una catena di problemi fisici che ha decimato il reparto. Matías Vecino, seppur clinicamente guarito, non si sente ancora pronto per rientrare in campo dopo un lungo stop, posticipando ulteriormente il suo ritorno. Ma a destare la maggiore preoccupazione sono le condizioni di Nicolò Rovella e Fisayo Dele-Bashiru, entrambi usciti malconci dalla stracittadina.

Come riporta il Corriere dello Sport, la situazione è estremamente delicata. Per Rovella, il problema è una fastidiosa pubalgia. Il giocatore è a un bivio: nelle prossime ore dovrà decidere se sottoporsi a un intervento chirurgico, che lo terrebbe fuori a lungo, o tentare una terapia conservativa, che richiederebbe comunque diverse settimane di stop.

Per Dele-Bashiru, invece, il timore è quello di uno stiramento al flessore. L’ora della verità è fissata per oggi: il centrocampista si sottoporrà a una risonanza magnetica che chiarirà l’esatta entità del danno e i tempi di recupero. Sarri e tutto l’ambiente Lazio trattengono il fiato, in attesa di un verdetto che delineerà i contorni di un’emergenza che, da critica, rischia di diventare drammatica.