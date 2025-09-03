 Lazio, le ultime dall'infermeria: quando tornano Isaksen, Vecino e Patric
Lazio, le ultime dall'infermeria: quando tornano Isaksen, Vecino e Patric

Lazio, spunta una classifica sul valore della rosa. Dove sono posizionati

Insigne-Lazio, trattativa in corsa. Spunta fuori questa grande ipotesi di mercato

Rovella si prende tutta la Lazio: ha collezionato i numeri di quel giocatore

Lazio, svelato l'obiettivo di Zaccagni: vuole raggiungere questo numero di gol

Lazio, le ultime dall’infermeria: quando tornano Isaksen, Vecino e Patric

4 ore ago

As Roma 28/11/2024 - Europa League / Lazio-Ludogorets / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Matias Vecino

Lazio, le ultime dall’infermeria: quando tornano Isaksen, Vecino e Patric. Sarri aspetta il rientro degli infortunati nella sosta

La sosta per le nazionali arriva come una boccata d’ossigeno per la Lazio di Maurizio Sarri, che approfitta di queste due settimane senza impegni ufficiali per concentrarsi su un obiettivo prioritario: svuotare l’infermeria e recuperare pedine fondamentali per il suo scacchiere tattico. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’attenzione a Formello è massima sulle condizioni di tre giocatori chiave: Gustav Isaksen, Matías Vecino e Patric.

Le notizie più confortanti arrivano proprio dall’attaccante danese e dal centrocampista uruguaiano, entrambi vicinissimi al rientro in gruppo. Isaksen ha finalmente superato l’incubo della mononucleosi; risultato negativo ai test, sta completando l’ultima fase di riatletizzazione per recuperare la miglior condizione fisica. Il suo ritorno agli allenamenti con il resto della squadra è previsto tra domani, giovedì 4 settembre, e venerdì. Stesso percorso per Vecino, fermato da un fastidio muscolare che lo staff medico ha gestito con estrema prudenza per evitare ricadute. Anche per lui il rientro è imminente, una notizia cruciale per restituire a Sarri esperienza e opzioni in mezzo al campo.

Leggermente più lungo, ma comunque ben avviato, è il percorso di recupero del difensore Patric. Lo spagnolo è ai box a causa di una lesione di medio grado al retto femorale sinistro. Sebbene il peggio sia alle spalle, deve ancora iniziare la fase di preparazione ad alta intensità, un passo fondamentale prima di poter essere considerato pienamente recuperato. La sua assenza, unita a quella di Samuel Gigot (fermo per un problema fisico ma ormai fuori dal progetto tecnico e tagliato dalla lista), ha limitato le rotazioni difensive di Sarri nelle scorse settimane.

Grazie a questa pausa, il tecnico toscano potrà presto contare su una rosa quasi al completo, ritrovando alternative preziose in ogni reparto in vista della ripresa del campionato e degli impegni europei.

