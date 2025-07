Lazio: l’incontro Lotito-Puller scuote l’ambiente, tra smentite e mistero

Lazio, l’incontro tra il presidente Claudio Lotito e l’imprenditore italo-tedesco Michele Puller è avvolto nel mistero, tra smentite e suggestioni

Quelle che potrebbero essere chiamate “fibrillazioni” sono le prevedibili conseguenze delle contestazioni di piazza e dell’insoddisfazione di un ambiente laziale deluso dal blocco del mercato, che impedisce alla squadra di rinforzarsi. In questo contesto, mentre Maurizio Sarri lavora incessantemente a Formello per plasmare la sua nuova-vecchia creatura, la notizia, comunicata ieri dal Corriere dello Sport, dell’incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e il potente uomo d’affari Michele Puller ha scosso l’ambiente biancoceleste, provocando reazioni finanche dalle parti di Villa San Sebastiano.

Puller, specialista di conti e fatturati, esperto di bilanci che ha fatto le sue fortune in Westfalia e ricopre un ruolo apicale nel consiglio economico del Borussia Dortmund, frequenta i salotti buoni del calcio dalla fine degli anni Novanta. Il personaggio è decisamente intrigante: mentre faceva crescere prima le aziende della famiglia Radici e poi collezionava successi imprenditoriali in proprio, ha anche scoperto calciatori per il BVB. Lotito e Puller sono amici di vecchia data, e dal club, già in mattinata, si è ricordato il loro «rapporto personale di reciproca stima e dialogo, consolidato nel corso degli anni».

La società, non tramite un comunicato ufficiale ma affidandosi a “fonti” vicine al presidente, come d’abitudine, ha affidato la sua considerazione all’agenzia Adnkronos, parlando di «ricostruzioni che non corrispondono ai fatti» e di una «notizia priva di fondamento». Una smentita indiretta che il Corriere dello Sport ha comunque registrato. All’imprenditore Michele Puller è stato chiesto un commento sulla vicenda, e lui, a metà tra la preoccupazione e l’imbarazzo, ha sposato la versione di Lotito, limitandosi ad aggiungere: «Ha detto tutto Claudio, ha detto tutto Claudio». Sui siti è anche circolata una dichiarazione attribuita a Lotito stesso: «Non lo sento da un mese». Il legame tra i due, al momento, resta avvolto da un alone di mistero, alimentando speculazioni e interrogativi sul reale motivo dell’incontro.