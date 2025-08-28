 Lazio Hellas Verona: conferenza stampa di Maurizio Sarri sabato 30 agosto alle 15
Connect with us

Hanno Detto

Lazio Hellas Verona: conferenza stampa di Maurizio Sarri sabato 30 agosto alle 15

Hanno Detto

Romulo: «La Lazio mi ha dato più di quel merito. Riesco sempre a seguirla. Il ricordo più bello è questo. Su Sarri...»

Hanno Detto

Lazio, Cancellieri non ha dubbi: «Nel 2022, ho voluto da subito la Lazio. Amo giocare qui, mi piace tutto di questo club»

Hanno Detto

Lazio Verona, parla Zanetti: «La Lazio è una grandissima squadra con un grandissimo allenatore»

Hanno Detto

Lazio, parla Cancellieri: «Nella mia prima avventura in biancoceleste avevo poche partite alle spalle, ora sono cresciuto»

Hanno Detto

Lazio Hellas Verona: conferenza stampa di Maurizio Sarri sabato 30 agosto alle 15

Lazio news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Sarri
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizo Sarri

Lazio Hellas Verona: la conferenza stampa del tecnico Maurizio Sarri si terrà sabato 30 agosto alle 15. Le sue parole

Cresce l’attesa per il match di Serie A tra Lazio e Hellas Verona, in programma sabato 30 agosto. In vista della sfida, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, allenatore toscano classe 1959 noto per il suo calcio offensivo e ragionato, interverrà in conferenza stampa alle ore 15:00 presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio a Formello.

Si tratta di un appuntamento particolarmente atteso, poiché – a differenza della prima giornata di campionato, in cui aveva parlato in altre modalità – il “Comandante” si presenterà davanti ai giornalisti dal vivo, offrendo un’analisi dettagliata sulla preparazione del match e sullo stato di forma della squadra.

Un passaggio fondamentale verso Lazio-Hellas Verona

La Lazio, reduce da una prestazione convincente nella scorsa giornata, si prepara ad affrontare un Hellas Verona che, sotto la guida del proprio allenatore (in questa stagione deciso a puntare su un gioco più verticale e aggressivo), punta a mettere in difficoltà i capitolini. Sarri potrebbe fornire indicazioni preziose sugli undici titolari, eventuali rotazioni e sugli obiettivi a breve termine della stagione.

Diretta streaming e radio

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale sslazio.it e su Lazio Style Radio (89.3 FM), offrendo così ai tifosi l’opportunità di seguire ogni parola del tecnico, anche a distanza. Un’occasione per entrare nel vivo delle strategie biancocelesti e percepire il clima che accompagna la vigilia.

Con una piazza come quella biancoceleste, sempre esigente e appassionata, l’intervento di Sarri sarà un momento chiave per comprendere le ambizioni della squadra. Tra tattiche, possibili sorprese e la spinta del pubblico dell’Olimpico, il conto alla rovescia per Lazio-Hellas Verona è ufficialmente iniziato.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.