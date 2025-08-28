Lazio Hellas Verona: conferenza stampa di Maurizio Sarri sabato 30 agosto alle 15

Lazio Hellas Verona: la conferenza stampa del tecnico Maurizio Sarri si terrà sabato 30 agosto alle 15. Le sue parole

Cresce l’attesa per il match di Serie A tra Lazio e Hellas Verona, in programma sabato 30 agosto. In vista della sfida, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, allenatore toscano classe 1959 noto per il suo calcio offensivo e ragionato, interverrà in conferenza stampa alle ore 15:00 presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio a Formello.

Si tratta di un appuntamento particolarmente atteso, poiché – a differenza della prima giornata di campionato, in cui aveva parlato in altre modalità – il “Comandante” si presenterà davanti ai giornalisti dal vivo, offrendo un’analisi dettagliata sulla preparazione del match e sullo stato di forma della squadra.

Un passaggio fondamentale verso Lazio-Hellas Verona

La Lazio, reduce da una prestazione convincente nella scorsa giornata, si prepara ad affrontare un Hellas Verona che, sotto la guida del proprio allenatore (in questa stagione deciso a puntare su un gioco più verticale e aggressivo), punta a mettere in difficoltà i capitolini. Sarri potrebbe fornire indicazioni preziose sugli undici titolari, eventuali rotazioni e sugli obiettivi a breve termine della stagione.

Diretta streaming e radio

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale sslazio.it e su Lazio Style Radio (89.3 FM), offrendo così ai tifosi l’opportunità di seguire ogni parola del tecnico, anche a distanza. Un’occasione per entrare nel vivo delle strategie biancocelesti e percepire il clima che accompagna la vigilia.

Con una piazza come quella biancoceleste, sempre esigente e appassionata, l’intervento di Sarri sarà un momento chiave per comprendere le ambizioni della squadra. Tra tattiche, possibili sorprese e la spinta del pubblico dell’Olimpico, il conto alla rovescia per Lazio-Hellas Verona è ufficialmente iniziato.