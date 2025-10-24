Guendouzi: «La Juventus è una squadra forte, ma possiamo metterli in difficoltà. Ecco qual è la mia speranza per la Lazio. Voglio tornare in Nazionale»

Guendouzi, il leader della Lazio: «Possiamo battere la Juventus e tornare in Europa». Il centrocampista parla di diversi temi.

A pochi giorni dalla sfida dell’Olimpico contro la Juventus, Matteo Guendouzi è tornato a parlare attraverso il match program ufficiale pubblicato su sslazio.it. Il centrocampista francese, ormai uno dei punti fermi del centrocampo biancoceleste, ha analizzato il momento della Lazio, tra ambizioni, fiducia e la voglia di conquistare traguardi importanti.

«Sappiamo che affronteremo una squadra forte come la Juventus», ha spiegato Guendouzi, «ma giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e vogliamo vincere. Dobbiamo migliorare la classifica e abbiamo tutte le qualità per farlo. Sarà una gara difficile, ma crediamo nelle nostre possibilità».

Il francese ha poi riconosciuto il valore degli avversari, sottolineando però la forza del gruppo biancoceleste: «La Juve sta attraversando un momento complicato, ma resta una squadra piena di campioni. Giocano uomo contro uomo, un po’ come l’Atalanta, e per questo dovremo restare uniti. Quando la Lazio gioca compatta, come nel primo tempo di Bergamo, può mettere in difficoltà chiunque».

Guendouzi ha anche parlato delle difficoltà recenti legate agli infortuni, ma senza perdere ottimismo: «Abbiamo avuto qualche problema fisico, ma lo spirito del gruppo è rimasto alto. Ci stiamo muovendo nella direzione giusta, e credo che contro la Juventus possiamo ottenere un grande risultato».

Contro i bianconeri, il centrocampista taglierà un traguardo speciale: «Sarà la mia presenza numero 100 con la Lazio. È un grande orgoglio, in poco più di due anni ho costruito un legame forte con questo club. Spero di disputare molte altre partite e vincerne il più possibile, a partire da questa».

Nel corso dell’intervista, Guendouzi ha parlato anche del suo connazionale Dembélé, vincitore del Pallone d’Oro: «Se lo merita, è un calciatore straordinario. Giocare con lui in Nazionale è un onore, gli auguro di continuare a vincere».

Guardando al futuro, il francese ha le idee chiare: «Il mio obiettivo è fare bene con la Lazio e meritarmi la convocazione per il prossimo Mondiale. Per tornare in Nazionale devo dare tutto qui».

Infine, Guendouzi ha espresso la sua ambizione per il futuro in biancoceleste: “Voglio vincere con questa squadra e riportare la Lazio in Europa. Lavoriamo ogni giorno per raggiungere traguardi importanti e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi.”

Con la sua grinta e la sua determinazione, Guendouzi è pronto a guidare la Lazio verso una nuova impresa contro la Juventus.