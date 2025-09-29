Lazio, guarda Diego Gonzalez: numeri top in Messico con l'Atlas. E a dicembre... - Lazio News 24

Lazio, guarda Diego Gonzalez: numeri top in Messico con l’Atlas. E a dicembre… Il giovane paraguaiano si sta mettendo in mostra

Un talento che finalmente sboccia, lontano da Formello. Diego González, giovane attaccante paraguaiano classe 2003, sta vivendo una stagione da protagonista in Messico, con la maglia dell’Atlas. Dopo anni in cui ha faticato a trovare spazio in prima squadra con la Lazio, nonostante le ottime prestazioni con la Primavera, il prestito oltreoceano si sta rivelando la scelta vincente per la sua carriera.

Nelle prime 11 partite della nuova stagione, González ha messo a referto numeri da urlo: 4 gol e 4 assist, diventando un punto di riferimento per la sua squadra. L’apice della sua avventura messicana è arrivato lo scorso 27 settembre, quando ha siglato al 94′ il gol della vittoria per 3-2 contro il Necaxa, una rete che simboleggia la sua crescita e la sua ritrovata fiducia. Le sue prestazioni vengono seguite con grande attenzione dalla dirigenza biancoceleste, che a fine anno si troverà di fronte a un piacevole bivio.

Il prestito di Diego González all’Atlas, infatti, scadrà il prossimo 31 dicembre 2025. A quel punto, si apriranno due scenari per il futuro del giocatore. Il club messicano, convinto dalle sue prodezze, potrebbe decidere di esercitare il diritto di riscatto, garantendo alla Lazio un’importante plusvalenza economica per un giocatore cresciuto nel proprio vivaio.

In caso contrario, se l’Atlas decidesse di non acquistarlo a titolo definitivo, la Lazio si ritroverebbe in casa una pedina di grande valore: non più un giovane di belle speranze, ma un giocatore maturo, reduce da un’ottima stagione da protagonista e finalmente pronto a giocarsi le sue carte in Serie A. Una scommessa vinta, in ogni caso, che valorizza il patrimonio del club.