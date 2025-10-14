Giordano: «Infortuni? Può essere un problema di preparazione»

Lazio, l’analisi di Giordano: «Infortuni? A volte può essere un problema di preparazione. La mia domanda però è questa…». Le parole

Ai microfoni di Radio Laziale, Bruno Giordano ha analizzato il momento che sta vivendo la Lazio, soffermandosi in particolare sulla situazione degli infortunati. Le sue parole:

INFORTUNI – «Possono essere una coincidenza, ci sono squadre che non hanno avuto niente e altre tipo Napoli e Lazio che sono state falcidiate da problemi, ma parliamo di due squadre con due allenatori esperti che sanno fare la preparazione. Il manto erboso non può incidere, sono campi fatti da professionisti, altrimenti si stiravano tutti… A volte può essere un problema di preparazione e forma del calciatore. Perché Cancellieri ha fatto la stessa preparazione, corre e gli altri no?

La situazione societaria potrebbe star influenzando. Perdi il derby, c’è polemica, queste cose si riflettono nelle settimane dopo. Non è solo quello, ma sicuramente sta contribuendo. il 4-4-2 è stata un’esigenza per le defezioni, ora che ne ha la possibilità credo che Sarri tornerà a giocare coi 3 centrocampisti. In emergenza ha fatto delle scelte equilibrate che hanno portato risultato, ma penso che dovrebbe tornare al 4-3-3».