Lazio, quel giocatore verso l’addio? Il futuro del biancoceleste resta incerto, tutti gli aggiornamenti

Lazio, quel giocatore va verso l’addio? Il futuro del difensore biancoceleste resta incerto, tutti gli aggiornamenti

Nonostante il lungo stop di Patric, difensore centrale spagnolo classe ’93, la Lazio potrebbe comunque decidere di privarsi di Samuel Gigot. Patric, elemento affidabile della retroguardia biancoceleste, ha subito un intervento chirurgico che lo ha escluso dalla seconda parte della scorsa stagione. Al suo rientro, un nuovo stiramento muscolare lo costringerà a tornare in gruppo solo a campionato già iniziato, saltando tutta la preparazione estiva.

Gigot a rischio: possibile cessione per ragioni economiche

Samuel Gigot, possente difensore francese classe ’93, ex Marsiglia, nonostante il quadro incerto dei suoi compagni di reparto, rischia di essere escluso dalla lista per la Serie A. Il club capitolino sarebbe pronto a cedere il giocatore non tanto per motivi tecnici, quanto per alleggerire il monte ingaggi. Gigot percepisce uno stipendio considerato oneroso, soprattutto in relazione al rapporto tra costi e ricavi previsto per il mercato invernale, stimato all’80%.

Contatti con club arabi: la Lazio fissa il prezzo

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Il Messaggero, si sarebbero intensificati i contatti tra la Lazio e alcune società della penisola arabica. Il club romano, guidato da Maurizio Sarri, allenatore esperto noto per il suo calcio organizzato e verticale, avrebbe già fissato il prezzo per il centrale francese: tra i 3 e i 4 milioni di euro. Una cifra considerata accessibile per i club interessati, pronti a investire per rinforzare il reparto difensivo.

Il futuro di Gigot rimane quindi appeso a un filo. Se da un lato l’infortunio di Patric sembrerebbe aprire uno spazio nel reparto arretrato della Lazio, dall’altro le esigenze economiche e la pianificazione tecnica della società potrebbero spingere verso una cessione. Saranno decisive le prossime settimane per chiarire il destino del difensore francese e definire le strategie del club sul mercato