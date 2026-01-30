Lazio Genoa, grande protesta della tifoseria e situazione da brividi all’Olimpico: i dettagli

Lazio Genoa, la protesta dei tifosi fa sentire la sua voce! Ecco cos’è avvenuto durante la sfida dei capitolini contro i rossoblù

Il match tra Lazio e Genoa, anticipo della 23ª giornata di Serie A, è stato segnato da un’atmosfera surreale all’Olimpico di Roma. Con solo circa 3 mila spettatori presenti, lo stadio ha offerto uno spettacolo desolante, complice la protesta dei tifosi biancocelesti contro la dirigenza e, in particolare, contro il presidente Claudio Lotito.

I gruppi organizzati hanno deciso di non entrare allo stadio, invitando gli altri tifosi a fare lo stesso come segno di dissenso. Il risultato è stato una bassa affluenza di pubblico, con i tifosi laziali che hanno scelto di disertare la partita. La curva Nord, solitamente gremita, è rimasta deserta, e l’immagine di uno stadio vuoto è stata amplificata sui social, facendo il giro del mondo. Come riportato da Tuttosport, questa decisione sottolinea la crescente frattura tra tifosi e società.

Lazio Genoa, la partita del silenzio e delle difficoltà

La mancanza di pubblico ha avuto anche un impatto emotivo sulla squadra di Maurizio Sarri, che si è trovata a giocare senza il sostegno del proprio pubblico. Nonostante le difficoltà, la Lazio è riuscita a portarsi in vantaggio con un rigore di Pedro al 56’ e il raddoppio di Kenneth Taylor al 62’. Tuttavia, il Genoa non ha mollato e ha accorciato le distanze con Ruslan Malinovskyi al 67’, per poi pareggiare al 75’ con Vitinha. Solo un rigore in extremis di Cataldi regalerà i tre punti ai biancocelesti.

Lazio Genoa, lo stadio deserto e il futuro della Lazio

Con uno stadio vuoto e una tifoseria in protesta, la Lazio si ritrova a dover fare i conti con una stagione difficile. La sfida contro il Genoa ha mostrato tutte le difficoltà della squadra, ma anche la determinazione di un club che cerca di reagire nonostante tutto.

