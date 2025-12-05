Lazio, archiviata la Coppa Italia: Sarri prepara la sfida contro il Bologna con Castellanos e Cancellieri protagonisti

Formello, la Lazio riparte dopo il successo sul Milan: Sarri pensa al Bologna e rilancia Taty Castellanos e Cancellieri

La Lazio archivia la Coppa Italia con il successo contro il Milan firmato da Zaccagni e conquista l’accesso ai quarti di finale. Ora l’attenzione si sposta sul campionato: domenica i biancocelesti affronteranno il Bologna, con una preparazione ridotta che si concluderà con la rifinitura di sabato.

Maurizio Sarri ha scelto poche rotazioni all’Olimpico, rilanciando Castellanos dal primo minuto e concedendo riposo a Dia. Da segnalare anche il ritorno in campo di Cancellieri, subentrato nella ripresa al posto di Isaksen, dopo lo stop che lo aveva tenuto fermo da metà ottobre per un infortunio contro l’Atalanta.

Tra i convocati non figurava Hysaj, escluso dalla lista e sostituito da Dele-Bashiru. Assenti anche Rovella, operato per pubalgia, e Cataldi, fermato da un infortunio contro il Lecce ma pronto a rientrare nei prossimi giorni. Vecino, non al meglio della condizione, ha comunque stretto i denti ed è partito titolare.

