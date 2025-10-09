 Lazio, a Formello gestione degli infortunati e lavoro senza i Nazionali: gli aggiornamenti su Vecino
Connect with us

News

Lazio, a Formello gestione degli infortunati e lavoro senza i Nazionali: gli aggiornamenti su Vecino

News

Calciomercato Lazio, Mandas fortemente nel mirino di una big italiana. Il punto

News

Calciomercato Lazio, biancocelesti hanno tra le mani un profilo interessante. Trattativa per gennaio!

News

Ultras Lazio, inchiesta sugli appalti di Milano Cortina. La descrizione non lascia dubbi

News

Sarri, quando interverrà in radio l'allenatore della Lazio? Spuntano fuori gli orari

News

Lazio, a Formello gestione degli infortunati e lavoro senza i Nazionali: gli aggiornamenti su Vecino

Lazio news 24

Published

17 minuti ago

on

By

Vecino

Lazio, a Formello gestione degli infortunati e lavoro senza i Nazionali: gli aggiornamenti sulle condizioni di Vecino verso l’Atalanta

Una sosta che sa di ancora di salvezza. Per la Lazio, decimata dagli infortuni, queste due settimane senza campionato sono una boccata d’ossigeno fondamentale, un’occasione per provare a svuotare un’infermeria mai così affollata. A Formello, senza i quattro nazionali (Mandas, Hysaj, Tavares e Isaksen), Maurizio Sarri e il suo staff hanno programmato un lavoro mirato per recuperare quante più pedine possibili in vista della terribile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

Il giocatore più atteso è senza dubbio Matías Vecino. Fermo da due mesi, l’uruguaiano ha svolto oggi solo una parte dell’allenamento in gruppo. La prossima settimana sarà decisiva: proverà a riaggregarsi completamente, ma l’attenzione resta massima per evitare ricadute.

In forte dubbio per la sfida contro l’Atalanta restano anche i due terzini, Adam Marušić e Luca Pellegrini. Il loro recupero non è scontato e verrà gestito con cautela, considerando anche il successivo big match contro la Juventus. A sorpresa, è rimasto a Formello anche Salernitana Dia: l’attaccante non ha risposto alla convocazione del Senegal a causa di un trauma alla caviglia che lo tormenta da quasi un anno e proverà a recuperare in tempo per la ripresa del campionato.

A completare il lungo elenco di giocatori ai box ci sono poi il capitano Mattia Zaccagni, il regista Nicolò Rovella e il centrocampista Fisayo Dele-Bashiru. Sarri ha concesso un weekend libero alla squadra, con la ripresa fissata per martedì pomeriggio. Da quel momento, scatterà la vera preparazione per la partita contro l’Atalanta, con la speranza di aver recuperato almeno una parte degli assenti per affrontare un ciclo di partite che si preannuncia durissimo.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.