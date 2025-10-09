Lazio, a Formello gestione degli infortunati e lavoro senza i Nazionali: gli aggiornamenti su Vecino

Lazio, a Formello gestione degli infortunati e lavoro senza i Nazionali: gli aggiornamenti sulle condizioni di Vecino verso l’Atalanta

Una sosta che sa di ancora di salvezza. Per la Lazio, decimata dagli infortuni, queste due settimane senza campionato sono una boccata d’ossigeno fondamentale, un’occasione per provare a svuotare un’infermeria mai così affollata. A Formello, senza i quattro nazionali (Mandas, Hysaj, Tavares e Isaksen), Maurizio Sarri e il suo staff hanno programmato un lavoro mirato per recuperare quante più pedine possibili in vista della terribile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

Il giocatore più atteso è senza dubbio Matías Vecino. Fermo da due mesi, l’uruguaiano ha svolto oggi solo una parte dell’allenamento in gruppo. La prossima settimana sarà decisiva: proverà a riaggregarsi completamente, ma l’attenzione resta massima per evitare ricadute.

In forte dubbio per la sfida contro l’Atalanta restano anche i due terzini, Adam Marušić e Luca Pellegrini. Il loro recupero non è scontato e verrà gestito con cautela, considerando anche il successivo big match contro la Juventus. A sorpresa, è rimasto a Formello anche Salernitana Dia: l’attaccante non ha risposto alla convocazione del Senegal a causa di un trauma alla caviglia che lo tormenta da quasi un anno e proverà a recuperare in tempo per la ripresa del campionato.

A completare il lungo elenco di giocatori ai box ci sono poi il capitano Mattia Zaccagni, il regista Nicolò Rovella e il centrocampista Fisayo Dele-Bashiru. Sarri ha concesso un weekend libero alla squadra, con la ripresa fissata per martedì pomeriggio. Da quel momento, scatterà la vera preparazione per la partita contro l’Atalanta, con la speranza di aver recuperato almeno una parte degli assenti per affrontare un ciclo di partite che si preannuncia durissimo.