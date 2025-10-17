Lazio, Fiore su Lotito: «Troppa confusione. Alla squadra serve questo giocatore»

Lazio, Fiore analizza l’avvio di stagione: «Serve una mezzala di inserimento, ma Sarri dovrà adattarsi». Le parole dell’ex biancoceleste

L’ex centrocampista della Lazio, Stefano Fiore, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare l’inizio di stagione dei biancocelesti e le difficoltà incontrate da Maurizio Sarri nel dare continuità al suo progetto tecnico. Le parole dell’ex giocatore riflettono una certa preoccupazione per la situazione attuale della Lazio, alle prese con infortuni, dubbi tattici e una rosa forse non del tutto adatta alle esigenze dell’allenatore.

“Sarri gioca in un altro modo rispetto a Baroni – ha spiegato Fiore –. Il suo calcio ha bisogno di una mezzala di inserimento, un profilo che nella Lazio attuale manca completamente. Non so se gli fosse stato detto prima di firmare, ma è evidente che per interpretare al meglio le sue idee serve quel tipo di giocatore. Tuttavia, non è che senza non si possa giocare: bisogna fare di necessità virtù».

Fiore ha poi sottolineato le difficoltà che gli infortuni stanno creando: «Sarri sta cercando soluzioni alternative, ma è complicato. Le defezioni stanno condizionando tutto il suo lavoro. Serve ritrovare gli infortunati e, magari, intervenire sul mercato di gennaio per colmare qualche lacuna».

Tra i possibili rinforzi, è stato citato Lorenzo Insigne, vecchio pupillo di Sarri ai tempi del Napoli: «Insigne sarebbe un’opportunità interessante perché il tecnico conosce bene le sue qualità. Tuttavia, non credo che Sarri voglia adattarlo a mezzala. Piuttosto, penso che stia valutando un cambio di modulo, come fece proprio a Napoli, con due mediani e giocatori più offensivi dietro la punta. Bashiru e Belahyane non hanno ancora dato i risultati sperati, mentre Vecino è rientrato solo da poco».

Fiore ha poi analizzato gli obiettivi stagionali della Lazio: «Se non arriveranno rinforzi e non cambieranno certe dinamiche, il massimo traguardo realistico è l’Europa o la Conference League. Cinque squadre in Serie A sono nettamente superiori, mentre altre hanno più profondità di rosa. Serve chiarezza, perché si percepisce una certa incertezza nella gestione societaria. Sarri sta facendo da parafulmine, ma manca una vera programmazione».

Guardando alla prossima sfida contro l'Atalanta, Fiore si aspetta una gara dura e combattuta: «Mi aspetto una partita sporca, di grande intensità. La Lazio dovrà mettere in campo carattere, sacrificio e spirito di squadra. Contro un'avversaria solida e in fiducia come l'Atalanta servirà più grinta che tecnica».