Ex Lazio, sentite cosa ha detto quel giocatore: «Il suo ritorno in Serie A porterà questa cosa» - Lazio News 24

Lewis Ferguson accoglie l’Ex Lazio Ciro Immobile: «Con lui il Bologna è più forte»

Dal ritiro del Bologna arrivano le prime impressioni di Lewis Ferguson sull’arrivo di Ciro Immobile, attaccante ex Lazio, nuovo volto della formazione rossoblù. L’ex biancoceleste è stato uno dei colpi più sorprendenti del mercato estivo e il centrocampista scozzese ha voluto commentare il suo impatto all’interno della squadra.

Le parole di Ferguson sull’arrivo dell’Ex Lazio

«Giocatori come Immobile e Bernardeschi portano esperienza e qualità – ha dichiarato Ferguson –. Per loro è stato facile inserirsi nel gruppo. I giocatori con qualità alzano il livello della squadra, quindi sì: questo Bologna è più forte».

L’Ex Lazio Ciro Immobile rappresenta un innesto di grande peso per il Bologna, non solo per il suo curriculum da capocannoniere in Serie A, ma anche per la leadership maturata durante gli anni alla Lazio. La sua esperienza in campo internazionale e il carisma nello spogliatoio stanno già contribuendo a creare un ambiente competitivo e ambizioso.

Ferguson ha sottolineato come l’ingresso dell’attaccante ex Lazio abbia portato un’energia diversa, sia durante gli allenamenti sia nel modo in cui il gruppo si sta approcciando alla nuova stagione. Il Bologna, che arriva da una stagione brillante, punta ora a confermarsi e magari a fare uno step in più: per farlo, giocatori del calibro dell’ex Lazio Immobile sono fondamentali.

L’Ex Lazio come simbolo di un Bologna più ambizioso

L’approdo dell’ex bomber biancoceleste a Bologna segna anche un cambiamento nell’ambizione del club emiliano, che non vuole più essere solo una sorpresa, ma una realtà solida del calcio italiano. Ferguson, leader tecnico e morale della squadra, ha voluto lanciare un messaggio chiaro: con giocatori come l’ex Lazio Immobile, il Bologna è pronto a lottare ad alti livelli.