Bazzani sulla Lazio: «Si può raggiungere l'Europa ma servei in primis quella cosa» - Lazio News 24

Lazio, Bazzani: «Europa possibile. Serve concretezza in attacco e ordine difensivo»

L’ex attaccante Fabio Bazzani, che in passato ha indossato anche la maglia della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per analizzare il momento dei biancocelesti. Una riflessione a tutto campo che ha toccato diversi reparti della squadra, dal centrocampo all’attacco, fino alla difesa e all’identità tattica sotto la guida di Marco Baroni.

«Si vede una Lazio che prova a ritrovare ordine, soprattutto in fase difensiva – ha spiegato Bazzani –. Il mercato fermo non deve però diventare un alibi. Quando arriva un nuovo allenatore, emergono anche risorse nuove. Mi aspetto una squadra che punti all’Europa. Nonostante l’addio di Sarri, ci sono le condizioni per ripartire».

Parlando del cambio in panchina, l’ex centravanti ha evidenziato l’adattamento tattico in corso: «Se Baroni ha preso qualcosa da Sarri? Diciamo che quando arrivi in un ambiente dove qualcosa ha funzionato, non è saggio stravolgere tutto. È normale però che un tecnico porti le proprie idee. Baroni ha ereditato una squadra con meno palleggiatori, quindi sta introducendo più verticalità. È un cambiamento necessario per valorizzare gli incursori che ha a disposizione».

Focus sul centrocampo biancoceleste, che continua a rappresentare un reparto cruciale per la manovra: «Dele-Bashiru ha ottime qualità, ma deve essere ben istruito per interpretare il ruolo di mezzala come richiesto da Sarri prima e ora da Baroni. Credo che con il tempo possa diventare un giocatore importante. Il rientro di Cataldi è fondamentale: è un elemento che conosce la Lazio, l’ambiente e ha già dimostrato il suo valore. Cataldi e Rovella interpretano il ruolo in modo diverso, ma entrambi possono offrire molto».

Sull’attacco della Lazio, Bazzani sottolinea l’importanza della concorrenza: «La competizione fa bene. Dia e Castellanos sono due profili complementari. Dia garantisce più profondità, mentre Castellanos è più tecnico, uno che sa legare il gioco. Tuttavia, serve più concretezza sotto porta: deve arrivare alla doppia cifra, perché non bastano solo le belle giocate».

Infine, Bazzani chiude con un messaggio di fiducia: «La Lazio ha una buona base. Serve pazienza, ma la strada verso l’Europa è alla portata».