Lazio, niente esordio per la terza maglia col Burnley: il motivo è buffo

Lazio, niente esordio per la terza maglia col Burnley in amichevole: il motivo è buffo. Cambio di programma inaspettato per i biancocelesti

Debutto rimandato. L’attesa dei tifosi della Lazio per vedere in campo la nuova terza maglia dovrà prolungarsi. Nonostante il club si prepari al lancio ufficiale nelle prossime ore, la divisa non farà il suo esordio nell’amichevole di lusso in programma sabato in Inghilterra contro il Burnley. Un cambio di programma inaspettato, dovuto a una semplice ma insormontabile questione cromatica.

Debutto rimandato: niente terza maglia contro il Burnley

L’idea iniziale della società era quella di sfruttare il prestigioso palcoscenico del Turf Moor per presentare in campo il nuovo kit, il cui lancio ufficiale è atteso a breve. La penultima amichevole prima dell’inizio del campionato sembrava la vetrina perfetta. Come riportato, però, da Il Messaggero, questo piano è stato annullato. La Lazio, dunque, per la sfida contro i Clarets dovrà necessariamente optare per una delle due divise già note e utilizzate in questo precampionato, la classica maglia celeste o quella da trasferta.

Il motivo dello stop: un problema di colori

Alla base della decisione non c’è alcun ritardo nella produzione o nella presentazione, ma un banale “kit clash”, un conflitto di colori. Il club inglese, giocando in casa, indosserà una maglia con un colore simile a quello della nuova terza divisa della Lazio. Per evitare confusione in campo e rispettare i regolamenti, la squadra di Sarri è stata quindi costretta a rinunciare all’esordio del nuovo completo, che era stato pensato proprio per l’occasione.

L’attesa continua per il lancio ufficiale

Se il debutto in campo è solo rimandato, il lancio ufficiale della terza maglia resta imminente. L’attesa tra i tifosi è molto alta, alimentata anche dai diversi spoiler e dalle immagini circolate sui social network nelle scorse settimane, che hanno anticipato un design legato alla storia del club. Ora la curiosità è duplice: scoprire il design definitivo e capire in quale occasione, a questo punto, avverrà la tanto attesa “prima” in campo.