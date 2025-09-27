Basic pronto ad essere cardine della Lazio? Quell'infortunio potrebbe risultare decisivo - Lazio News 24

Lazio, emergenza a centrocampo: Basic torna tra i convocati, Dele-Bashiru verso l’esclusione

In casa Lazio, l’emergenza a centrocampo è ormai evidente. Con diversi giocatori fuori per infortunio o in condizioni fisiche precarie, il tecnico Maurizio Sarri è costretto a correre ai ripari. In vista della delicata trasferta contro il Genoa, in programma a Marassi, l’allenatore biancoceleste ha deciso di reintegrare Toma Basic nella lista dei convocati. Il centrocampista croato, finora ai margini del progetto tecnico, è pronto a tornare in campo per dare una mano alla squadra in un momento di estrema difficoltà.

Il rientro di Basic impone però un sacrificio: per fare spazio al croato, un altro giocatore dovrà essere escluso dalla lista. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il principale indiziato è Fisayo Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano, arrivato con buone aspettative, non ha finora convinto né lo staff tecnico né i tifosi della Lazio. Le sue prestazioni sono apparse confuse, poco incisive e lontane dagli standard richiesti dal gioco di Sarri.

A complicare ulteriormente la situazione del nigeriano c’è anche un infortunio muscolare rimediato durante il derby contro la Roma, che lo terrà fuori dai giochi per almeno un mese. Questo stop, unito a un impatto non brillante nei primi mesi in maglia Lazio, potrebbe segnare momentaneamente la sua uscita dai radar tecnici. L’esclusione dalla lista rappresenterebbe una decisione dolorosa, ma necessaria per permettere a Basic di tornare utile alla causa biancoceleste.

Il croato, da parte sua, si è sempre allenato con impegno a Formello, nonostante la scarsa considerazione ricevuta negli ultimi mesi. Ora, con l’organico in difficoltà, Basic avrà l’occasione per riscattarsi e dimostrare di poter ancora essere una risorsa preziosa per la Lazio. Il match contro il Genoa potrebbe rappresentare un punto di svolta per lui, ma anche un banco di prova importante per l’intera squadra.

La Lazio affronta dunque un momento critico, in cui ogni scelta può fare la differenza. Il ritorno di Basic è una mossa d’emergenza, ma anche un segnale: nel calcio, le gerarchie possono cambiare in fretta. E in un centrocampo in piena emergenza, ogni contributo può diventare decisivo.