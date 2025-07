Lazio, ecco l’elenco dei primi marcatori biancocelesti: da Zarate a Pedro, tutti i nomi nella lunga lista del club capitolino

La stagione calcistica della Lazio è ufficialmente iniziata con la consueta amichevole di apertura del ritiro estivo, disputata al Training Center di Formello. I biancocelesti hanno affrontato la formazione Primavera, imponendosi con un netto 3-0. A firmare il primo gol stagionale è stato l’esperto attaccante spagnolo Pedro Rodríguez, campione d’Europa e del Mondo con la Spagna, seguito dalle reti di Matteo Cancellieri, giovane ala italiana dal grande potenziale, e Toma Basic, centrocampista croato noto per la sua visione di gioco.

Questa prima amichevole non è soltanto un’occasione per mettere minuti nelle gambe, ma rappresenta una piccola tradizione per i tifosi: da anni infatti si tiene traccia del primo marcatore stagionale della Lazio, un dettaglio curioso che ha visto protagonisti nomi noti e giovani promesse.

Il viaggio a ritroso comincia nel 2008, quando fu Mauro Zárate, fantasista argentino, a segnare il primo gol del precampionato contro la Rappresentativa Bellunese. Negli anni seguenti, si sono succeduti protagonisti come Stefano Mauri, leader e capitano negli anni 2010; Miroslav Klose, leggenda del calcio tedesco; Antonio Candreva, instancabile motorino sulla fascia destra; Joaquín Correa, fantasista argentino dalle giocate estrose; e ancora giovani come Danilo Cataldi e Antonio Rozzi. Non sono mancate curiosità: nel 2020, in un pareggio contro la Triestina, il primo gol fu firmato da Francesco Acerbi, difensore centrale e pilastro della retroguardia biancoceleste.

Con il gol di Pedro nel 2025, l’archivio si arricchisce di un altro tassello, mantenendo viva una tradizione amata dai supporters e utile a fotografare l’inizio di ogni stagione. Se il buongiorno si vede dal mattino, la Lazio sembra aver cominciato con il piede giusto.