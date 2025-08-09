Lazio, duello nell’attacco biancoceleste: Castellanos parte avanti, ma Dia… Tutti i dettagli del reparto avanzato

La preparazione della Lazio in vista dell’esordio in campionato contro il Como continua a offrire spunti interessanti, soprattutto nel reparto offensivo. Al centro dell’attenzione c’è Taty Castellanos, protagonista di una crescita costante nelle amichevoli disputate in Turchia. L’argentino ha convinto per il lavoro al servizio della squadra, mostrando spirito di sacrificio e intelligenza tattica. Tuttavia, la sua titolarità non è ancora certa.

L’arrivo di Boulaye Dia ha infatti alzato il livello della concorrenza. L’attaccante senegalese, pur frenato da alcuni fastidi muscolari che ne hanno limitato la partecipazione agli allenamenti, rappresenta una risorsa di qualità e potenza. Il ritardo nell’inserimento potrebbe però concedere a Castellanos un vantaggio iniziale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la scelta sul centravanti titolare sarà presa a ridosso della sfida contro il Como. Intanto, prende corpo l’ipotesi di una staffetta: Castellanos dal primo minuto, Dia pronto a subentrare nella ripresa per sfruttare la sua esplosività a gara in corso.

Questa alternanza riflette una strategia più ampia: Sarri vuole valorizzare entrambi gli attaccanti, puntando su un attacco dinamico e imprevedibile. Castellanos, in particolare, ha già dimostrato di essere prezioso nel pressing, nella protezione del pallone e nella creazione di spazi per i compagni. Ma per conquistare definitivamente la maglia da titolare, dovrà tornare a segnare con continuità.

La concorrenza di Dia, attaccante di razza e abituato a essere decisivo, non consente distrazioni. Il dualismo tra i due potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa per aumentare la competitività interna e offrire soluzioni tattiche diverse.

In vista del debutto in Serie A, Castellanos sembra in vantaggio. Ma la Lazio non vuole certezze statiche: la gestione intelligente del doppio centravanti sarà una delle chiavi della stagione.