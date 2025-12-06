 Lazio, Negri sui biancocelesti: «La vittoria contro il Milan una boccata d'ossigeno. Sul ritorno di Immobile dico una cosa»
Connect with us

Hanno Detto

Lazio, Negri sui biancocelesti: «La vittoria contro il Milan una boccata d'ossigeno. Sul ritorno di Immobile dico una cosa»

Hanno Detto

Zarate cuore biancoceleste! Le sue parole a ESPN: «Lazio nel mio cuore. Addio? Scelte stupide. Ledesma fu d'aiuto. Kolarov? Una volta litigammo in allenamento, ma poi...»

Hanno Detto

Mandas Lazio, Caprai analizza la prestazione del portiere greco: «Con Provedel, Basic e Pellegrini, protagonista del lavoro di Sarri. Contro il Milan l'ho visto bene»

Hanno Detto

Lazio Bologna, Mirra avverte: «Loro tra le squadre migliori. La squadra di Sarri ha le qualità per l’Europa, ma serve maggiore attenzione contro i rossoblù»

Hanno Detto

Mondiale 2026, Scaloni ritrova Petkovic nei gironi e ricorda i momenti alla Lazio: «Conosco il ct algerino, ero con lui prima del sorteggio! Ecco cosa penso»

Hanno Detto

Lazio, Negri sui biancocelesti: «La vittoria contro il Milan una boccata d’ossigeno. Sul ritorno di Immobile dico una cosa»

Lazio news 24

Published

11 minuti ago

on

By

Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Lazio, Negri analizza il momento biancoceleste: «Personalità, carattere e una scintilla per cambiare la stagione»

Alla vigilia dell’attesa sfida tra Lazio e Bologna, l’ex attaccante Marco Negri ha condiviso una riflessione approfondita sul percorso della squadra di Maurizio Sarri. Un’analisi che non si limita ai risultati, ma entra nel cuore dell’identità che la Lazio sta cercando di costruire in una stagione di alti e bassi.

Negri ha iniziato parlando del simbolo della formazione biancoceleste: Ciro Immobile. per l’ex bomber, l’attaccante rappresenta uno di quei racconti straordinari che il calcio regala raramente. «Immobile è una favola – spiega – e può essere il tassello fondamentale per un nuovo salto di qualità. La Lazio, al di là della classifica, ha mostrato una personalità incredibile». Un concetto ribadito più volte: la squadra di Sarri sta vivendo un percorso complesso, ma la mentalità non è mai mancata.

L’ex centravanti ha poi puntato i riflettori sulla recente prestazione della Lazio in Coppa Italia, definendola una prova da grande squadra: «Contro il Milan la Lazio ha mostrato di aver superato la mazzata di San Siro. Quella vittoria può essere la scintilla in grado di modificare l’andamento del campionato della Lazio». Un pensiero che richiama l’idea che, a volte, basta una gara per ritrovare fiducia, compattezza e spirito competitivo.

Negri: “In Italia non crescono più i bomber di una volta”

Il discorso si è poi spostato sul panorama nazionale, con una riflessione critica sul modo in cui vengono formati gli attaccanti. Secondo Negri, il problema non riguarda solo la Lazio, ma l’intero movimento calcistico italiano. «Ormai si cresce in modo omologato, dalle scuole calcio al settore giovanile. Si fanno sempre le stesse uscite, gli stessi schemi. È giusto lavorare sulla tattica, ma una giovane punta deve coltivare il proprio istinto. Se a 19 anni hanno già fatto tutto, è difficile crescere ulteriormente».

Una critica che tocca uno dei temi più discussi del calcio italiano moderno: la mancanza di veri finalizzatori. Per l’ex attaccante, la trasformazione del ruolo è uno dei fattori chiave: «Il centravanti e il portiere sono ruoli completamente cambiati. Una volta al nove bastava mezzo pallone. Oggi deve partecipare alla manovra, abbassarsi, dialogare. Questo lavoro così dettagliato toglie spazio all’istinto, che è ciò che permette di anticipare il difensore».

In vista della sfida di campionato, la parola d’ordine per la Lazio resta una: trasformare la scintilla in continuità. Sarri e i suoi sanno che il percorso passa dalla testa, dal carattere e, come ricorda Negri, dal talento che ancora può cambiare la stagione.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.