Lazio, Capua non ha dubbi: «Contro il Milan c’è solo una nota stonata. Spostare il Var? Questo il mio pensiero»

Lazio, Capua analizza la prima parte di stagione: «Sarri decisivo nella crescita. Episodio Collu? Arbitro spiazzato da Allegri». Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Radiosei, il presidente della Commissione Antidoping Pino Capua ha offerto una lettura approfondita del momento vissuto dalla Lazio, soffermandosi sia sugli aspetti tecnici sia su quelli psicologici che stanno caratterizzando la squadra di Maurizio Sarri. Un’analisi lucida che riflette il punto di vista di un osservatore esperto, ma anche di un tifoso coinvolto emotivamente nel percorso biancoceleste.

Capua ha spiegato di avere avuto sensazioni molto positive già alla vigilia della gara di Coppa Italia: «Prima della partita avevo ottime impressioni. A San Siro avevo visto una Lazio in grande crescita, mentalmente determinata. Dentro di me vivevo una sorta di rivalsa sportiva, e penso che la stessa sensazione appartenesse ai giocatori”. L’atteggiamento mostrato dalla squadra, secondo Capua, è stato quello di un gruppo concentrato, compatto e con l’obiettivo di reagire dopo una fase complicata. L’unica nota stonata? «Il minimo errore di Gila», ha spiegato, sottolineando però come la prestazione generale fosse stata più che convincente.

«Sarri è concentrato come non mai: guida lui la rinascita della Lazio”

Uno dei punti centrali dell’intervista riguarda il ruolo di Maurizio Sarri, considerato da Capua una figura determinante nella rinascita della Lazio. «Vedo Sarri concentrato come non mai. C’è un video che mostra il tecnico incitare energicamente la squadra al rientro in campo dopo il primo tempo. Un atteggiamento da leader totale». La fiducia nei confronti dell’allenatore è evidente, così come la convinzione che il suo lavoro stia dando frutti importanti sotto il profilo della mentalità.

L’episodio Collu-Allegri e le polemiche arbitrali

Non poteva mancare un commento sull’episodio che ha coinvolto l’arbitro Collu e Massimiliano Allegri, tema molto discusso negli ultimi giorni. Capua ha spiegato: «La scenata di Allegri ha inciso su Collu, credo sia evidente. L’arbitro è entrato nel pallone, ha compiuto una scelta che non trova riscontro in alcun regolamento. La frase di Allegri lo ha spiazzato al punto da espellerlo immediatamente». Una valutazione netta, che punta il dito sull’influenza psicologica subita dal direttore di gara.

Il tema Var e le attrezzature in campo

Capua ha infine commentato la discussione sul posizionamento del monitor Var e sull’uso di nuove tecnologie: «Il monitor dalla parte opposta? In molti stadi sarebbe attaccato alla tribuna, non lo ritengo possibile. E trovo discutibile anche la spiegazione data dall’arbitro dopo la revisione. Personalmente leverei perfino la telecamera indossata dal direttore di gara».

In un momento cruciale, la Lazio trova dunque sostegno anche in analisi esterne che confermano una crescita mentale e tecnica guidata dalla mano sicura di Sarri.