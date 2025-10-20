Lazio, le parole dell'ex biancoceleste su società e Sarri

Lazio, Agostinelli analizza il pareggio con l’Atalanta: «Spirito di squadra e segnali incoraggianti». Le parole dell’ex biancoceleste

In collegamento con Radiosei, l’ex calciatore Andrea Agostinelli ha analizzato la prestazione della Lazio nel pareggio per 0-0 contro l’Atalanta. Un risultato che, pur non entusiasmando dal punto di vista offensivo, conferma la compattezza e la determinazione della squadra biancoceleste in un momento di difficoltà.

«La gara con l’Atalanta ha dimostrato che lo spirito di squadra visto nelle ultime uscite continua a esserci. È una Lazio che lotta, che non molla mai, e questo è fondamentale in questa fase di precarietà. Il pareggio fa comodo, porta serenità e aggiunge fiducia per il futuro», ha dichiarato Agostinelli.

L’ex tecnico ha poi sottolineato come la rosa nerazzurra sia, sulla carta, superiore, ma il pareggio ottenuto dimostra la solidità del gruppo guidato da Maurizio Sarri. «Se l’Atalanta dovesse finire sotto la Lazio in classifica, avrebbe disputato una stagione deludente. Il risultato è positivo e va accettato con soddisfazione, pur senza farsi condizionare troppo».

Lazio, le analisi sui singoli: Isaksen, Dia e Nuno Tavares sotto la lente

Agostinelli ha poi commentato la prova di alcuni giocatori chiave della Lazio. Su Isaksen, ha espresso qualche perplessità: «L’ho visto in difficoltà. È un giocatore offensivo, ma avrebbe dovuto incidere di più. Comprensibile dopo la malattia che lo ha fermato, ma non è stato brillante».

Sul fronte offensivo, ha analizzato anche la prestazione di Dia: «Non è un attaccante abituato a giocare spalle alla porta. Deve imparare a smarcarsi in modo diverso e sfruttare la profondità. Si trova meglio accanto a una punta come Castellanos».

Per quanto riguarda Nuno Tavares, l’ex centrocampista biancoceleste ha sottolineato luci e ombre: «In fase difensiva ha ancora limiti, ma rispetto alle ultime partite ha dato segnali positivi in avanti. È un giocatore su cui conto molto».

Lazio, verso la Juventus: Basic favorito su Vecino

Guardando al prossimo impegno di Serie A contro la Juventus, Agostinelli si è sbilanciato sulle scelte di Sarri a centrocampo: «Credo che giocherà Basic dal primo minuto. Ha disputato una buona gara contro un centrocampo molto fisico e merita fiducia. Vecino potrà entrare a gara in corso per dare equilibrio».

Infine, un commento sulle parole di Sarri nel post partita: “Il tecnico sta cercando di far capire la sua posizione e di mandare un messaggio alla società. È un avvertimento per il futuro: non vuole più essere preso in giro». LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste