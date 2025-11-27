Lazio, attacco in crisi. Futuro scritto per Dia? Ecco quali sono le ultime novità in casa biancoceleste

Lazio, attacco in crisi: Boulaye Dia cerca il gol e la svolta contro il Lecce. Ecco la situazione attuale

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attacco della Lazio attraversa un momento difficile, e su tutti spicca la crisi realizzativa di Boulaye Dia. Dal 31 agosto, l’attaccante senegalese non trova la via del gol, un digiuno che si riflette sulle prestazioni offensive complessive della squadra guidata da Maurizio Sarri. Il problema non riguarda solo Dia: anche l’intero reparto offensivo sembra avere difficoltà a incidere e a trasformare le occasioni in rete.

L’ultimo gol di Dia risale alla sfida contro il Verona, ma da allora la sua forma è calata, complici anche problemi fisici, tra cui un fastidio alla caviglia che lo ha limitato in campo. L’attaccante ha comunque espresso ottimismo: «Spero di giocare ancora di più, di segnare e aiutare la Lazio a vincere tante partite», ha dichiarato ai canali ufficiali del club. Nonostante la buona volontà, Dia è apparso spesso lontano dalla porta e incapace di incidere, aggravando la difficoltà della Lazio nel reparto offensivo, ulteriormente indebolito dagli infortuni di Castellanos e Cancellieri.

Per far fronte a questa emergenza, Sarri sta lavorando intensamente sulla fase offensiva. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di trovare soluzioni alternative e di aumentare la pericolosità in area: «Cerchiamo sempre di trovare nuove soluzioni e portare più pericoli possibili nell’area avversaria, cosa che purtroppo in questo momento ci sta mancando. Dobbiamo riuscire a trovare di più la porta, a partire da noi attaccanti». Il messaggio è chiaro: servono idee e concretezza, soprattutto dai giocatori di punta.

La sfida contro il Lecce rappresenta un’occasione d’oro per Dia per interrompere il digiuno e ritrovare fiducia. L’attaccante, classe 1996, affronterà i salentini sempre al centro del tridente insieme a Isaksen e Zaccagni, con l’obiettivo di sfatare il tabù delle gare casalinghe contro la squadra pugliese e di ridare alla Lazio quella capacità realizzativa che manca da troppo tempo.

La crisi offensiva della Lazio dura ormai da 84 giorni, ma la gara contro il Lecce potrebbe rappresentare il momento giusto per invertire la tendenza e rilanciare il reparto avanzato, con Dia pronto a guidare la riscossa della squadra biancoceleste.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO