Lazio, Dia e Noslin scivolano fuori dalle gerarchie di Sarri: futuro in bilico

Lazio, Dia e Noslin erano tra i partenti nella sessione invernale di mercato: resta in bilico il loro futuro. La situazione

Il finale di stagione in casa Lazio si preannuncia caldo, ma non solo per gli obiettivi di campo. Le gerarchie offensive di Maurizio Sarri sembrano essere cambiate radicalmente, lasciando ai margini due investimenti importanti della scorsa estate. Come riportato dal Corriere dello Sport, lo spazio per Boulaye Dia e Tijjani Noslin si sta riducendo clamorosamente, aprendo scenari di mercato inaspettati.

Il riscatto di Dia e le sirene spagnole

Nonostante il minutaggio calante, il destino di Dia è già scritto a livello contrattuale: il 1° luglio la Lazio riscatterà il cartellino del senegalese dalla Salernitana per una cifra vicina agli 11,3 milioni di euro. Un investimento oneroso che la società spera di veder fruttare, magari puntando sulla sua ottima reputazione internazionale.

Noslin e l’interesse europeo

La situazione di Tijjani Noslin appare altrettanto fluida. L’olandese, pur faticando a trovare continuità a Formello, continua ad avere una schiera di ammiratori in tutta Europa. Il giocatore ha ammiratori sia nei Paesi Bassi ma anche in Francia (il Monaco è sempre alla finestra).

Cambiano le gerarchie a Formello

Senza segnali di riscossa immediati, i prossimi mesi di Dia e Noslin potrebbero scorrere tra la panchina e scampoli di partita. La società biancoceleste si trova davanti a un bivio: insistere sui due giocatori per non svalutare il capitale investito o ascoltare le offerte in arrivo per finanziare nuovi colpi. Le prossime settimane saranno decisive per capire chi farà ancora parte del progetto Lazio.

