Dia, fra Lazio e Coppa d’Africa: l’attaccante deve convincere i biancocelesti prima di partire con la Nazionale. Ecco tutti i dettagli

Dia e la Lazio: due mesi per ritrovare gol e fiducia. L’attaccante deve incidere prima di lasciare i biancocelesti per la Coppa d’Africa.

Cinquantaquattro giorni separano Boulaye Dia dalla Coppa d’Africa. Pisa-Lazio, in programma domani, sarà il primo banco di prova per l’attaccante senegalese, che ha davanti meno di due mesi per ritrovare continuità, fiducia e soprattutto il gol, elementi fondamentali per aiutare la Lazio e arrivare al torneo continentale da protagonista.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, Dia ha offerto una prestazione generosa contro la Juventus: ha corso, aperto spazi e aiutato la squadra, ma in zona gol non ha inciso. La sua unica conclusione è stata debole e facilmente neutralizzata da Perin. Sarri ha apprezzato la dedizione e l’impegno del senegalese, ma si aspetta un Dia più incisivo in area, un centravanti capace di segnare con regolarità. Il tecnico biancoceleste desidera ritrovare quel killer instinct che Dia aveva mostrato con la Salernitana (16 reti in 33 partite) e, in parte, nella scorsa stagione alla Lazio (12 gol complessivi). Al momento, però, Dia è fermo a un solo gol stagionale, realizzato contro il Verona lo scorso 31 agosto.

La volontà non manca: Dia corre, lotta e si propone, ma serve quella scintilla che distingue un attaccante volenteroso da uno in grado di decidere le partite. Sarri punterà su di lui anche con l’assenza di Castellanos, consapevole che il calendario offre molte opportunità per rilanciare il senegalese e, al contempo, rinforzare la classifica della Lazio. Ogni partita rappresenterà una chance per Dia di dimostrare il proprio valore e tornare a incidere sotto porta.

Oltre al contesto di squadra, c’è anche l’aspetto personale: la Coppa d’Africa si avvicina e Dia dovrà confermare la sua importanza nella nazionale senegalese. La convocazione non è in discussione, ma il centravanti sa che la continuità e le prestazioni convincenti saranno decisive per partire con fiducia verso il torneo.

La Lazio conta su un Dia motivato, pronto a ritrovare la rete e a diventare il punto di riferimento dell’attacco biancoceleste nelle prossime settimane. La speranza è che il senegalese possa trovare la giusta continuità, replicando le sue stagioni migliori e aiutando la squadra a ottenere risultati positivi in vista della parte centrale della stagione.

In sintesi, i prossimi cinquantaquattro giorni saranno cruciali per Dia: una corsa contro il tempo per ritrovare gol, fiducia e condizione, e per arrivare alla Coppa d’Africa nelle migliori condizioni possibili. La Lazio e la nazionale contano su di lui. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

QUOTE PISA LAZIO – I biancocelesti di Sarri vanno a far visita al Pisa di Gilardino, alla ricerca di continuità dopo la vittoria contro la Juve.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.