Lazio, delusioni da Noslin e Tchaouna: ecco qual è il piano della società per i due acquisti della scorsa estate

Lazio, tutti gli aggiornamenti di calciomercato su Noslin e Tchaouna: ecco i dettagli sulle operazioni dei due biancocelesti

Lazio, dopo la stagione deludente condotta da Noslin e Tchaouna la società sta tirando le somme di un campionato dal quale ci si sarebbe aspettato di più dai due acquisti più costosi dello scorso calciomercato.

I capitolini hanno investito ben 28 milioni per ottenere i due giocatori, ma nessuno ha reso come ci si aspettava. Ora, stando alle parole de il Corriere dello Sport, la società dovrà valutare quale sarà il miglior modo per intervenire.

In particolare su Noslin l’impressione generale è quella che lo vede il prossimo anno come un giocatore biancoceleste. Lo staff crede in lui e ha delle qualità interessanti. Per quanto riguarda il francese invece ha avuto tante occasioni ma non è mai riuscito a sfruttarle e, per questo, potrebbe essere presto ceduto al Bologna o al PSV il quale potrebbe tornare alla carica con un’offerta un’offerta da 12-13 milioni con obbligo di riscatto potrebbe convincere la Lazio. Si attendono ulteriori sviluppi.