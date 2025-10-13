Dele Bashiru Lazio, il centrocampista rientra in lista? Dipende tutto da una cosa

Lazio, Dele Bashiru verso il rientro: Sarri prepara un nuovo equilibrio a centrocampo. Anche se il reintegro sembra legato ad un dettaglio

Un gioco di incastri, di tagli e ricuciture: così Maurizio Sarri sta gestendo la sua Lazio in una stagione complessa, segnata da infortuni, squalifiche e scelte difficili. L’allenatore biancoceleste, diventato un vero e proprio “sarto” tattico, deve di volta in volta trovare la combinazione giusta per mantenere equilibrio e competitività, anche a costo di escludere elementi importanti dalla lista dei disponibili. Tra questi, in modo forzato, c’è anche Dele Bashiru, uno dei protagonisti della scorsa stagione, attualmente fermo ai box per infortunio.

Il centrocampista nigeriano, arrivato alla Lazio tra lo scetticismo generale, si era conquistato rapidamente la fiducia di Sarri grazie alla sua fisicità, alla capacità di inserimento e alla duttilità tattica. Le sue prestazioni convincenti lo avevano reso una pedina preziosa nel centrocampo biancoceleste, ma un problema fisico lo ha costretto a fermarsi proprio nel momento in cui stava diventando un punto di riferimento per la squadra.

L’emergenza infortuni ha costretto Sarri a rivedere ancora una volta i piani. Con le espulsioni di Guendouzi e Belahyane nel derby, il tecnico ha dovuto reinserire Basic in lista per affrontare la carenza numerica in mezzo al campo. Ora, però, la situazione sta lentamente tornando alla normalità, e con il recupero di Dele Bashiru, previsto nelle prossime settimane, si aprirà un nuovo dilemma per la gestione della rosa.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il posto di Vecino sarebbe in discussione. L’uruguaiano, ancora lontano dal pieno ritmo dopo alcuni problemi fisici, rischia di essere il sacrificato per fare spazio a Dele Bashiru. Sarri dovrà quindi valutare attentamente le sue scelte, cercando di trovare il giusto equilibrio tra esperienza e freschezza atletica.

Il ritorno di Dele Bashiru rappresenterebbe una risorsa fondamentale per la Lazio. Il nigeriano offre infatti caratteristiche uniche nel reparto: potenza, dinamismo e capacità di rompere le linee avversarie. Doti che Sarri ritiene essenziali per dare nuova linfa a un centrocampo spesso in difficoltà nel mantenere intensità per novanta minuti.

Tra tagli obbligati e nuove soluzioni tattiche, il rientro di Dele Bashiru potrebbe dunque segnare una piccola svolta nella stagione della Lazio, restituendo al tecnico un giocatore capace di fare la differenza in entrambe le fasi di gioco.