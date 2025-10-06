Quando gioca la Lazio: ufficiali anticipi e posticipi dalla 13esima alla 22esima giornata di Serie A. Tutte le gare dei biancocelesti

Un inverno di fuoco per la Serie A. La Lega Calcio ha ufficializzato il calendario con anticipi e posticipi dalla 13ª alla 22ª giornata, delineando un periodo ricco di big match che indirizzeranno la corsa allo scudetto.

Si parte subito forte a fine novembre con un weekend da brividi: sabato 29 spicca Milan-Lazio, seguita domenica 30 da Roma-Napoli. Per il Napoli di Conte sarà un vero tour de force, che proseguirà la settimana successiva con la supersfida al Maradona contro la Juventus (7 dicembre).

Dicembre si chiuderà con un altro scontro di cartello, Juventus-Roma, in programma sabato 20. Gennaio non sarà da meno, con Inter-Napoli l’11 e un’incredibile domenica 25 che vedrà in campo prima Juve-Napoli (spostata alle 18:00) e poi Roma-Milan.

QUANDO GIOCA LA LAZIO? DI SEGUTO TUTTE LE PARTITE

13ª giornata

Milan-LAZIO, sabato 29 novembre 2025 ore 20:45

14ª giornata

LAZIO-Bologna, domenica 7 dicembre 2025 ore 18:00

15ª giornata

Parma-LAZIO, sabato 13 dicembre 2025 ore 18:00

16ª giornata

LAZIO-Cremonese, sabato 20 dicembre 2025 ore 18:00

17ª giornata

Udinese-LAZIO, sabato 27 dicembre 2025 ore 18:00

18ª giornata

LAZIO-Napoli, domenica 4 gennaio 2026 ore 12:30

19ª giornata

LAZIO-Fiorentina, mercoledì 7 gennaio 2026 ore 20:45

20ª giornata

Hellas Verona-LAZIO, domenica 11 gennaio 2026 ore 18:00

21ª giornata

LAZIO-Como, lunedì 19 gennaio 2026 ore 20:45

22ª giornata

Lecce-LAZIO, sabato 24 gennaio 2026 ore 20:45